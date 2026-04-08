Как 12-летняя Honda CR-V превратилась в инвестицию

Простая математика: за двенадцать лет владения машина не обесценилась, а выросла в цене более чем вдвое. Такой доходности — 120% — позавидуют многие банковские вклады.

© runews24.ru

Конечно, обычная Honda CR-V 2014 года с реальным пробегом стоит на вторичном рынке около 2 390 000 рублей. Но продавец делает ставку на редкость: «капсула времени» с оригинальной краской, прозрачной историей и комплектом документов — это уже не просто автомобиль, а коллекционный артефакт. В мире, где новые машины дорожают с каждым месяцем, а привычные модели уходят с рынка, такой экземпляр становится объектом охоты для ностальгирующих энтузиастов.

Получается парадокс: современный автомобиль часто рассматривают как убыточный актив, теряющий до 20% стоимости в первый же год. А старая, но малоезженая Honda превратилась в выгодное вложение. Вопрос только в том, найдутся ли покупатели, готовые заплатить почти 4 миллиона за машину, которой больше десяти лет. Пока рынок замирает в ожидании ответа.

Напомним, что эксперты объяснили успех Toyota Sienta на рынке РФ. Доля SUV в России достигла 75% на старте продаж Lada Azimut.