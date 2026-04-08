Грозит ли использование зимних шин прекращением регистрации автомобиля

В России не предусмотрен штраф за использование зимних нешипованных покрышек
Потеплело, дороги оттаяли, для кого-то настала пора менять покрышки с зимних на летние. Однако уже в различных СМИ стала появляться информация о том, что за езду на зимних шинах не в сезон грозит суровое наказание. Пугают не только штрафом, но даже прекращением регистрации машины.
Действительно, некоторые автовладельцы не спешат менять зимние покрышки на летние. Причины могут быть разными. Например, уже очевидно, что на следующую зиму все равно придется покупать новые шины, а эти для лета сойдут. Да, износ будет больше, да, торможение чуть хуже, но в общем нормальные шины. Добить их до конца за лето, а зимой поставить новые.
Как напомнил адвокат Сергей Радько, у нас действительно запрещено летом (июнь, июль, август) ездить на зимних шинах. Но на шипованных! И за это действительно предусмотрен штраф 500 рублей. Но шин без шипов этот запрет не касается. И штраф за использование зимних нешипованных покрышек не предусмотрен.
А уж комфорт, удобство управления - на усмотрение водителя.
Что же касается прекращения регистрации, то такая мера предусмотрена для совсем других вещей. А именно за незаконное внесение изменений в конструкцию автомобиля. Незамененные вовремя шины изменением конструкции никак быть не могут. Диаметр, высота и ширина соответствуют установленным требованиям, а зимние они, летние, с шипами или без - это несоблюдение требований условий эксплуатации транспорта.