Автоюрист объяснил, что делать с чужим штрафом

Москвичка сдала автомобиль в сервис, а спустя время получила штраф за превышение скорости. Как выяснилось, машину без разрешения взяли сотрудники автосалона и поехали на ней по МКАД. Нарушение зафиксировали камеры, а постановление пришло владельцу. О случившемся женщина узнала, когда проверила фото с камеры. На снимке - её автомобиль и незнакомые люди за рулём. При этом сама она в этот момент находилась в другом городе. Сейчас она обратилась к юристам и в правоохранительные органы.О том, что делать в такой ситуации и как защитить свои права, Авторадио рассказал автоюрист Лев Воропаев:

"Платить нельзя. Вы не оплачиваете - вы подаёте жалобу. Вам необходимо обратиться к вышестоящему должностному лицу ведомства, которое вынесло этот штраф, либо в районный суд по месту нахождения вот этой камеры, которая зафиксировала это правонарушение. Предоставить факт договора оказания услуг - что там ремонт, мойка и так далее вашего транспортного средства в этот период. Билеты о том, что вы не находились на территории города, в котором зафиксировано правонарушение. Ну и возможные доказательства, которые у вас имеются. Если вы не обжалуете, то по закону вы всё равно будете платить. Я бы здесь подал всё-таки еще заявление на наличие признаков уголовного преступления, да. В этой ситуации вы можете в судебном порядке потом возместить причинённый вам моральный вред - где-нибудь от 30 до 150 000 тыс рублей в этой ситуации можно рассчитывать".

Эксперт добавил, что в таких случаях важно не затягивать, поскольку на обжалование даётся ограниченное время. Если подтвердится, что за рулём был другой человек, штраф могут отменить.