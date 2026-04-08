Какая экипировка нужна для езды на электросамокате

К вопросу выбора экипировки для езды на электросамокате стоит относиться так же, как и в случае с мотоциклом, рассказал в беседе с RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Собеседник заметил, что нередко самокаты используются и для езды по проезжей части.

«И тут шлем — это обязательный атрибут. Шлем лучше всего подобрать закрытый «интеграл» или модуляр с поднимающейся защитой челюсти», — поделился он.

Ладушкин напомнил, что человек имеет примерно 30%-ную вероятность летального исхода при падении с высоты собственного роста с последующим ударом головой об асфальт.

При падении на скорости или ДТП риск гибели или серьёзных травм кратно увеличивается, продолжил специалист.

«Далее стоит приобрести наколенники и налокотники. Лучше всего использовать шарнирного типа, как для мотоциклов. Также не будет лишней защита спины «черепаха». Это крайне важный атрибут, который помогает избежать тяжёлых переломов позвоночника», — отметил он.

Перчатки, по его словам, лучше всего использовать лёгкие кроссовые для мотоциклов.

«В общей сумме хорошая экипировка для самоката или мопеда будет стоить столько же, сколько экипировка для мотоцикла. Это примерно 100—150 тыс. рублей, что зачастую в два раза превышает стоимость самого самоката», — подытожил он.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр раскрыл опасность бескамерных шин на электросамокатах.