Как продлить жизнь узлам и агрегатам внедорожника

Владельцы внедорожников знают, что их машины созданы для покорения любых дорог - от асфальта до грязи и даже воды. Но не все задумываются о том, как правильно ухаживать за ними, чтобы они служили верой и правдой и в нужный момент не подвели.

Эксперты компании Brannor рассказали Quto.ru, как продлить ресурс тормозных механизмов на SUV, которые всегда испытывают большую нагрузку из-за массы машины и условий эксплуатации.

Чтобы избежать проблем, специалисты настоятельно рекомендуют выбирать усиленные компоненты тормозных систем из высокоуглеродистого сплава чугуна. Перфорация и слотирование также эффективно отводят тепло. Важно, чтобы колодки сохраняли стабильный коэффициент трения в разных температурных режимах. Не лишним будет более частое обслуживание и самих суппортов.

Кроме того, необходимо с умом подходить к стилю вождения. Эксперты предостерегают водителей от длительного нажатия педали тормоза, поскольку системе нужно остыть после интенсивных нагрузок.

Соблюдая эти простые правила, можно быть уверенным, что на далекой дистанции любимая машина не доставит хлопот.

