Где хранить шины после переобувки?

Никита Гудков: Балкон — самое неподходящее место для зимней резины.

Вопрос от читателя «За рулем»:

Можно ли хранить сменный комплект шин на балконе квартиры? Местные власти снесли наш гараж, не предоставив ничего взамен.

Ответ эксперта

Наверное, хуже места для хранения шин, чем балкон, не придумать.

Для резины важна защита от ультрафиолета, грязи и пыли, высокой влажности и температуры. В течение лета при открытом хранении покрышки всего это «хлебнут» с достатком.

Класть их в пакеты – тоже не вариант: пыли будет поменьше, но жары и влаги – зачастую больше.

Поэтому, увы, надо искать темное, сухое, нежаркое помещение либо идти на поклон к коммерсантам, предлагающим сезонное хранение на складах.

Напомню, что шины отдельно от дисков рекомендуется хранить вертикально, а накачанные колеса в сборе можно класть друг на друга горизонтально либо вешать вертикально, за диски.

