В Санкт-Петербурге могут запретить электровелосипеды на тротуарах

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили запретить курьерам передвигаться на электровелосипедах по тротуарам. Об этом сообщает РБК.

Такое предложение внес глава комиссии по транспорту Алексей Цивилев, отметив, что в прошлом году в стране произошло 1885 ДТП, из которых более 38% связаны с курьерской доставкой.

«У нас 60 тысяч курьеров, которые занимаются доставкой, и они должны ездить по дороге», — заявил он.

Среди других предложений прозвучали ограничения возраста для управления средствами индивидуальной мобильности (старше 16 лет), введение более конкретного определения таких средств и обязательных регистрационных знаков для владельцев.

Новые правила должны снизить количество ДТП и создать сбалансированную систему регулирования, которая уравновесит интересы курьерских служб, их сотрудников и прочих участников дорожного движения.

Ранее власти Москвы и Санкт-Петербурга предложили создать единое федеральное регулирование работы курьеров, основанное на столичном опыте. Будущий закон должен установить базовые принципы работы сервисов доставки и позволить регионам гибко внедрять эти правила.