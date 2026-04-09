В России уменьшился размер среднего автокредита

Как рассказали "Российской газете" эксперты системы Pango Cars, специализирующейся на продаже авто с пробегом в РФ, в первом квартале 2026 года средний размер автокредита составил 1,19 млн рублей, а средняя процентная ставка достигла 23,5% годовых, при этом годом ранее за аналогичный период средняя ставка составляла более 25%. Россияне чаще всего оформляли займы на срок около 6,2 лет. Наиболее активно в кредит приобретались машины 2017 года выпуска.

© Российская Газета

За указанный период в модельном рейтинге произошла смена лидера. Наиболее востребованным автомобилем с пробегом стала Lada Granta (5%), сместившая прошлогоднего лидера - Kia Rio - на второе место (4%). Третью строчку с аналогичной долей заняла Lada Vesta (4%). В целом по брендам наибольший спрос сохраняется за Lada, Kia и Hyundai, что отражает устойчивый интерес к проверенным и доступным в обслуживании моделям.

С точки зрения ценовых сегментов с января по март 2026 года наибольший спрос пришелся на автомобили стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей - на них пришлось 32% сделок. При этом заметна диверсификация спроса: 22% покупателей выбирали автомобили дешевле 500 тыс. рублей, а еще 19% - в диапазоне от 1 до 1,5 млн рублей. Доля более дорогих автомобилей также остается значимой: сегмент 1,5-2 млн рублей занял 15%, а свыше 2 млн рублей - уже 12% рынка, что подтверждает постепенное "сдвижение вверх" структуры спроса.

"Рост среднего чека автокредита отражает не только удорожание автомобилей, но и изменение поведения покупателей. Сегодня спрос смещается в сторону более ликвидных и сбалансированных по цене и возрасту автомобилей, прежде всего в сегменте 500 тыс. - 1,5 млн рублей. При этом сохраняется устойчивый интерес к проверенным массовым моделям, что в вместе с постепенным смещением спроса в более дорогие категории формирует потенциал дальнейшего роста рынка", - комментирует "РГ" пресс-служба автомобильной системы Pango Cars.

Спрос покупателей по-прежнему сосредоточен в сегменте автомобилей среднего возраста. Наибольшую долю заняли машины от 5 до 10 лет (30%) и от 10 до 15 лет (29%). При этом доля автомобилей младше 5 лет составила 17%, что отражает ограниченное предложение более "свежих" машин по доступной цене. Автомобили старше 20 лет традиционно остаются наименее востребованными - их доля не превышает 5%.