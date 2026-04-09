$78.391.56

Эксперт Стрельбицкий объяснил, как ехать на автомобиле, если отказало сцепление

Российская Газетаиещё 2

Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал "Российской газете", как ехать на автомобиле, если отказало сцепление.

Как ехать на автомобиле, если отказало сцепление
© Российская Газета
"Если доставить машину на станцию техобслуживания на эвакуаторе не получается, то возможна буксировка другим автомобилем на нейтральной передаче с соблюдением всех правил и мер предосторожности.Есть и экстремальный вариант - только если есть угроза жизни (например, зимой в глухой местности или тайге и вас окружает стая волков, все сжимая кольцо). На заглушенном автомобиле включается вторая передача, затем двигатель запускается - машина трогается и начинает движение. Таким образом можно медленно доехать до места ремонта или эвакуации.Чтобы остановиться, необходимо заглушить двигатель и тормозить.Этот способ допустим только в самых крайних случаях - если вы уверены в своих водительских навыках и способны контролировать ситуацию на дороге. Он небезопасен как для водителя, так и для окружающих, особенно в условиях плотного трафика, поэтому использовать его на дорогах общего пользования не рекомендуется", - отметил специалист.