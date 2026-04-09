Эксперт Стрельбицкий объяснил, как ехать на автомобиле, если отказало сцепление
Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал "Российской газете", как ехать на автомобиле, если отказало сцепление.
"Если доставить машину на станцию техобслуживания на эвакуаторе не получается, то возможна буксировка другим автомобилем на нейтральной передаче с соблюдением всех правил и мер предосторожности.Есть и экстремальный вариант - только если есть угроза жизни (например, зимой в глухой местности или тайге и вас окружает стая волков, все сжимая кольцо). На заглушенном автомобиле включается вторая передача, затем двигатель запускается - машина трогается и начинает движение. Таким образом можно медленно доехать до места ремонта или эвакуации.Чтобы остановиться, необходимо заглушить двигатель и тормозить.Этот способ допустим только в самых крайних случаях - если вы уверены в своих водительских навыках и способны контролировать ситуацию на дороге. Он небезопасен как для водителя, так и для окружающих, особенно в условиях плотного трафика, поэтому использовать его на дорогах общего пользования не рекомендуется", - отметил специалист.