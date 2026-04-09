Названы пять минусов Toyota RAV4 китайской сборки

Поставляемые по параллельному импорту из Китая кроссоверы Toyota RAV4 разочаровали первых владельцев жестким пластиком, неровными зазорами кузова, нечетким изображением камер, отсутствием русского языка в мультимедиа и слабой шумоизоляцией. Об этом сообщает журнал Motor.

© Газета.Ru

В Россию по каналам параллельного импорта начали массово ввозить кроссоверы Toyota RAV4 нового поколения. Автомобили поставляются не из Японии или Европы, а с совместного предприятия FAW-Toyota в Китае. Как оказалось, это влияет на многое: от комплектации и восприятия машины до ее итоговой цены.

Владельцы отмечают несколько сдержанных замечаний. В первую очередь — качество материалов отделки салона и сборки: пластик в китайской версии кажется более жестким и менее приятным на ощупь по сравнению с японской сборкой предыдущего поколения. Также иногда встречаются небольшие, но заметные неравномерности зазоров кузовных панелей.

Покупатели жалуются и на невысокую четкость камер кругового обзора, особенно в темное время суток. Мультимедийная система в поставляемых машинах не русифицирована, что создает неудобства. Звукоизоляция, как и прежде, остается на среднем уровне — не выдающемся, но и не критичном.

Ранее в Минпромторге России рассказали о сборке автомобилей на Кубе.