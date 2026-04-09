Сколько живет мотор АвтоВАЗа: раскрыты реальные цифры

На АвтоВАЗе приоткрыли завесу тайны: сколько на самом деле живут их моторы, пишет автор канала «Автовод со стажем». Цифры такие: в среднем движок рассчитан на 200 тысяч километров. Если пробегать по 15 тысяч в год, его хватит надолго. Конечно, кто-то «сгорает» раньше, а у заботливых водителей агрегаты спокойно выхаживают и по 250 тысяч.

Секрет долголетия прост: все решают первые километры и регулярный уход. Детали на заводе подгоняют очень плотно, поэтому в начале жизни мотору нужно время «притереться». Если не издеваться над машиной на старте, трение будет минимальным, и движок прослужит весь положенный срок. Главное — не экономить на масле и фильтрах и следить, чтобы мотор не перегревался. Формально обкатка длится первые 2000 км. В это время забудьте про гонки, тяжелые прицепы и резкие рывки. Зимой — обязательно греем, летом — следим, чтобы не закипел. Многие опытные водители вообще меняют масло уже через 500 км, чтобы сразу вымыть из системы всю металлическую пыль, которая летит при притирке.

Но есть нюанс: на самом деле мотор входит в полную силу только к 25-30 тысячам пробега. Только к этому моменту все зазоры становятся идеальными, и машину можно нагружать на полную катушку. В общем, если хотите ездить долго и без проблем — наберитесь терпения в начале.

Продолжая тему АвтоВАЗа, в сети появились зарисовки ИЖ Ода New 2026 — хэтчбека, который может заполнить пустующую нишу. Цена — около 3 млн рублей. Проект пока не комментируют, но и исключать его нельзя: компания привыкла держать новинки в секрете, рассказывал «ГлагоL».