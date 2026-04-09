В Беларуси начались торги за конфискованный суперкар McLaren

В Беларуси был выставлен на продажу конфискованный суперкар McLaren 720S Spider, который ранее был ввезен из Литвы. Согласно материалам уголовного дела, автомобиль поступил в страну в ноябре 2021 года. В таможенной декларации его стоимость была указана в размере 17 990 евро. Однако после проведения экспертизы выяснилось, что реальная цена суперкара значительно выше и составляет 261 579 евро.

Оказалось, что владелец автомобиля пытался уклониться от уплаты таможенных платежей. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 300 базовых величин (примерно 12,6 тысяч белорусских рублей или 340 тысяч российских рублей). Суперкар был конфискован.

Теперь, по данным портала Abw.by, McLaren выставлен на торги Сервисно-торговым республиканским унитарным предприятием "Торговый дом "Восточный" Управления делами Президента Республики Беларусь. Начальная цена лота составляет 1 041 444 рубля (около 28 млн российских рублей).

McLaren 720S Spider выпускался ограниченным тиражом. Он оснащен 4-литровым битурбомотором V8, который развивает мощность в 720 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,9 секунды, а до 300 км/ч - 22,4 секунды.

