Названы главные недостатки кроссовера Skoda Yeti с пробегом

Skoda Yeti, который ещё недавно считался одним из самых интересных субкомпактных кроссоверов на вторичном рынке, на самом деле обладает целым рядом серьёзных недостатков, о которых важно знать перед покупкой, сообщает «За рулем».

© Motor.ru

Привлекательная цена полноприводных версий возрастом 8−10 лет (от 1,2 до 1,5 млн рублей) объясняется вовсе не щедростью продавцов, а проблемной технической начинкой.

Начиная с 2015 года, когда дизельные модификации исчезли из гаммы, вариант Yeti с системой 4×4 предлагался только в паре с турбодвигателем 1.8 (152 л.с.), который успел заслужить репутацию крайне капризного, сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

Двигатель оснащён непосредственным впрыском и оснащен неудачной поршневой группой, что приводит к повышенному масложору. Кроме того, владельцы жалуются на слабую цепь ГРМ, которая может потребовать замены раньше положенного срока.

В паре с этим мотором работает роботизированная коробка передач DQ250 с двумя мокрыми сцеплениями. Хотя в теории она способна выдержать 300 тыс. километров, на практике никто не может гарантировать, сколько ремонтов потребуется и в какую сумму они выльются.

К механическим проблемам добавляются и кузовные: защита от коррозии у Yeti посредственная. Уже к 8−10 годам эксплуатации сдаются колёсные арки, двери и некоторые другие элементы кузова.

Также многие мелкие неисправности связаны с электрической частью. Таким образом, низкая цена на вторичном рынке — это не подарок, а отражение рисков, связанных с покупкой этого «европейца» с пробегом.