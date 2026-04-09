Эксперт рассказал, что стоит заменить в машине весной

Перед летним сезоном автомобили требуют тщательной проверки. Какие детали при необходимости нужно заменить весной, рассказал ведущий эксперт ассоциации «АвтоГрузЭкс», руководитель направления аренды и ремонта складской техники ПЭК Роман Колесниченко.

— Зимняя эксплуатация оставляет следы даже на самом надежном автомобиле. Отсутствие весенней диагностики может привести к неожиданному износу важных систем и другим проблемам. Зимой машина передвигается по дорогам с противогололедным покрытием, состоящим из абразивных материалов, — отметил специалист.

Заподозрить проблемы с тормозной системой автовладельцы могут по скрипу, свисту или металлическому скрежету. По словам эксперта, если остаточная толщина фрикционного материала стала меньше, чем заявлено в инструкции по эксплуатации, тогда стоит произвести замену, передает News.ru.

Коррозия подвески — еще одна частая проблема после зимы. Чтобы избежать ремонта, Колисниченко порекомендовал тщательно промыть металлические детали подвески. Там могут остаться следы соли, реагента и песка.

Помимо этого, специалист посоветовал дополнительно проверить состояние мотора. В нем может появиться конденсат из-за больших температурных скачков в зимний период.

Весной в автомобиле также необходимо заменить зимнюю резину на летнюю. Сделать это можно в автомастерских, в Москве находятся около 2,5 тысячи предприятий сервисно-технического обслуживания транспортных средств. Некоторые сервисы также представляют услуги по утилизации старых покрышек.