Названы шесть доступных рамных внедорожников в России

Эксперты Motor представили список из шести самых доступных рамных внедорожников в нашей стране.

Даже при бюджете в 2 млн рублей у водителей есть шанс прийти в стены дилерского центра и стать обладателем новенького SUV отечественного производства. Так, УАЗ "Хантер" предлагается от 1,72 млн рублей. Автомобиль унаследовал конструкцию и лучшие черты от своего прародителя УАЗ 469 1970 х годов и оснащен лонжеронной рамой, двухступенчатой раздаточной коробкой и неразрезными мостами, обеспечивающими высокую проходимость.

УАЗ "Патриот" немного дороже - от 1,93 млн рублей. Салон просторнее и современнее, но автоматической трансмиссии пока нет.

Если вы предпочитаете иномарки, будьте готовы к увеличению цены в несколько раз. Suzuki Jimny, доступный по параллельному импорту, обойдется от 3 млн до 3,9 млн рублей. Это компактный внедорожник с неразрезными мостами и отличной проходимостью.

Для тех, кто ищет более крупные размеры, стоит обратить внимание на Oting Paladin. Китайский внедорожник, построенный на платформе Nissan Terra и оснащенный турбомотором Mitsubishi, предлагается от 4 млн рублей.

Tank 300 также укладывается в бюджет 4 млн рублей, но только при учете скидок за кредит и трейд-ин. Без них цена может вырасти почти на 400 тысяч рублей.

Haval H5 привлекает просторным салоном и багажником. Технически он близок к пикапу GWM Poer King Kong благодаря общей платформе. Это один из самых габаритных внедорожников в списке.

Кроме того, имея бюджет до 4 млн рублей, у граждан нашей страны есть безграничный простор для фантазии, если цели покупки именно новой машины не стоит. В таком случае на вторичном рынке можно найти и привычные пикапы, и внедорожники от Toyota и Mitsubishi.

Ранее "РГ" рассказывала о шести самых надежных кроссоверах до 1,5 млн рублей.