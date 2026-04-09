Врач рекомендует очевидцам ДТП не трогать пострадавших

Врач Звонков рекомендует россиянам не трогать пострадавших в ДТП. Граждане, которые стали очевидцами дорожно-транспортных происшествий, советуют не пытаться оказать получившим травмы людям, если нет соответствующих навыков. В этой ситуации, по словам бывшего врача скорой помощи Андрея Звонкова, больше поможет звонок в экстренные службы с подробным описанием происходящего.

«Когда в случае ДТП вы вызываете скорую, обязательно сообщите диспетчеру как можно больше информации: сколько пострадавших, их возраст, какие у них повреждения. Исходя из этого диспетчер решает сколько нужно бригад скорой», — подчеркнул медик.

При этом если у гражданина нет навыков и нужных знаний, пытаться оказывать первую помощь не стоит. Можно помочь пострадавшим оставаться в сознании, также важно обратить внимание на травмы.

«Если обыватель не знает с какого боку подойти к пострадавшему, то лучше его вообще не трогать. Если есть кровотечение, надо постараться его остановить. В аптечках машин есть жгуты, там надо посмотреть. Если нет жгутов, значит использовать какие-то подручные средства и самодельные турникеты. То есть оказать элементарную простую помощь, которая даст 10-15 минут жизни человеку, пока приедет бригада скорой помощи», — уточнил Звонков.

Помимо этого, если есть уверенность в отсутствии травм шеи, можно попробовать перевернуть пострадавшего на бок — это нужно чтобы он не захлебнулся рвотными массами, а в случае потери сознания язык не запал и не перекрыл дыхательные пути.

