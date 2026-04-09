Как правильно организовать простой автомобиля

Автоэксперт Попов: Во время простоя авто желательно периодически заводить
Если вам в наследство досталась машина, а использовать ее можно только через полгода, желательно придерживаться определенных правил ее хранения во время простоя, считает автоэксперт Дмитрий Попов.
"Заводить автомобиль нужно, но не для того, чтобы не сел аккумулятор. Его можно забрать домой и периодически подзаряжать. Заводить нужно для того, чтобы масло гонять по машине", - рассказал он RT.
Также эксперт пояснил, что если машина современная и с оцинкованным кузовом, то с ней за полгода ничего не случится. Мыть ее не нужно. Достаточно это сделать единожды плюс обработать кузов воском.