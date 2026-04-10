Почему электромобилям не хватает зарядок

Путешествия на электромобилях по России пока остаются непростыми. Основная причина в нехватке зарядной инфраструктуры. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин. По его словам, даже на популярных маршрутах водители сталкиваются с очередями и длительной зарядкой. В результате дорога занимает заметно больше времени, чем на обычном автомобиле. Вопрос развития инфраструктуры становится ключевым для дальнейшего роста электротранспорта.О том, как сейчас выглядит рынок электромобилей и ситуация с зарядными станциями, Авторадио рассказал автоэксперт Пётр Баканов:

"Всего лишь несколько сотен зарядных станций у нас может выдавать свыше 150 кВт. Это называется сверхбыстрые зарядные станции, благодаря которым вы действительно можете пополнить запас хода в течение там 30 минут с 30 до 80%. Если мы говорим о медленных зарядных станциях - их порядка 4900 на всю страну. Безусловно, лидер у нас - это Москва. Следом идёт Санкт-Петербург. Потом Краснодарский край. У нас с 2022 года наметился стабильный рост электромобилей - причём как новых, так и бывших в употреблении. Примерно 20%, около того. Если брать бывшие в употреблении - это 15 000 электромобилей. То есть мы видим, что цифры растут. Суммарно это получается почти 27 000".

При этом эксперт отметил, что нагрузка на инфраструктуру продолжает расти. В том числе за счёт гибридных автомобилей, которые также используют зарядные станции.