Переходят ли штрафы ГИБДД по наследству

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева объяснила в беседе с RT, что административные штрафы, в том числе относящиеся к ГИБДД, не входят в наследственную массу. Ответственность несёт только конкретное физическое лицо, и в случае смерти нарушителя производство по делу прекращается.

© N24.ru

Tак, если штраф уже передан судебным приставам, они также обязаны прекратить исполнительное производство из-за смерти должника. По словам Георгиевой, по наследству передаются только гражданско-правовые долги — например, кредиты или займы. Штрафы ГИБДД к ним не относятся.

Однако если виновник ДТП погиб, потерпевший может взыскать ущерб с наследников, но не более стоимости полученного ими наследства.

.