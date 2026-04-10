Какие рамки для номеров вызывают гнев у ГИБДД

В последние годы крепления автомобильных номеров вызывают особое внимание у инспекторов ДПС. Все нештатные рамки под подозрением – особенно те, что позволяют легко снимать или менять номерные знаки. Причем санкция солидная – до полутора лет без права на вождение за «устройства для скрытия регистрационных знаков». Но некоторые автоэксперты берутся это оспорить: мол, магнитные рамки нужны вовсе не для этого. Можно ли пользоваться такими штуками и какие рамки вызывают гнев инспекторов – выяснял «МК».

С одной стороны, магнитные рамки, позволяющие легко снимать и заменять номера, регулярно продаются на маркетплейсах и в автомагазинах вместе с остальными элементами легкого и невинного тюнинга вроде черных плиссированных шторок на окна. С другой стороны, стоит сотруднику ДПС разглядеть такие рамки в потоке – тут же следует повелительный жест: иди-ка сюда, мил человек, рассказывай, от кого скрывался ты и чего скрывал.

Честный, мол, человек свои номера прятать не будет – а будут только те, кто хочет не платить штрафы, бесплатно ездить по платным дорогам и вообще совершать всякие злодейства.

В ответ на что водители чаще всего отвечают: да что вы, инспектор, какие такие злодейства, мы просто клипы снимаем, контент всякий. И снимаем-надеваем номера, например, на парковке или площадке. Чтобы не возиться каждый раз с отверткой. Удобно же!

– Мы много лет работаем с такими рамками, это правда удобно, чтобы менять обычные номерные знаки на таблички типа «ТЕСТ» или логотип блога, – рассказал «МК» Святослав Гриб, сотрудник крупного автодилера. – Для пресс-парков представительств это была практически необходимость – но с одной важной оговоркой: речь шла о машинах для презентаций и съемок, а не для журналистских тестов. Тестовые автомобили пресс-парка, конечно, имели и сейчас имеют самые обычные рамки, потому что выдаются на более или менее длительный срок.

Однако в последние годы от этих рамок на автомобилях для дорог общего пользования, отказываются и пресс-парки, сообщил собеседник «МК». Причина – в том, что они вызывают слишком пристальное внимание ГИБДД на дорогах. Однако в ближайшее время ситуация может измениться: автоэксперт Александр Шумский опубликовал ответ замминистра внутренних дел Александра Горового депутату Госдумы Ярославу Нилову на запрос, касающийся таких рамок.

«Допускается крепление знаков с помощью рамок, – отмечается в документе. – Какие-либо требования по составу и свойствам материалов, используемых при изготовлении рамок, указанным ГОСТом не предъявляется… Указанные магнитные рамки, предназначенные исключительно для крепления ГРЗ на транспортном средстве, не могут быть отнесены к устройствам (материалам), препятствующим идентификации ГРЗ или позволяющим их видоизменить или скрыть».

Таким образом, официальный ответ замглавы МВД России узаконивает магнитные рамки и другие конструкции для легкого снятия и установки номерных знаков. В отличие от, например, рамок-перевертышей (скрывающих номера по нажатию кнопки) или синтетической грязи в баллончиках для заляпывания табличек. Однако… считать легкосъемные номера атрибутом подозрительной машины инспекторам это не запрещает.

– Логика простая, если номера съемные, значит, у водителя есть что скрывать, – рассказывает бывший сотрудник ДПС Антон Ш. – И человека можно и даже нужно рассмотреть повнимательнее, и автомобиль тоже. Тонировка, внесения изменений в конструкцию, перевозимый груз. Если это совместный рейд с ППС, то регистрация, базы антикриминала и так далее. При этом смотрят, что за человек, как себя ведет, как держится – это важный признак.

Настороженность у патрулей вызывают также обычные пластмассовые рамки с провокационными надписями, добавил собеседник «МК». Например, несуществующие, но намекающие на связь с «органами» названия вроде «Особый гараж ФСБ», или обозначения запрещенных организаций, или неприличные слова и выражения. Подобные рамки часто дарят друг другу в шутку и с радостью устанавливают – но иногда подобные надписи могут вызвать повышенное внимание полиции.