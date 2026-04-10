Skoda решила проблему наезда самокатчиков на пешеходов

Skoda разработала велозвонок, который слышно сквозь наушники. В компании Skoda, основываясь на статистику, считают, что многие наезды велосипедистов и самокатчиков на пешеходов вызваны тем, что последние пользуются наушниками с системами активного шумоподавления. Соответственно, человек не слышит подаваемого ему сигнала, что становится причиной происшествий. Чтобы решить проблему, чешские инженеры создали звонок Skoda DuoBell.

Специальный механизм звонка Skoda DuoBell осуществляет несколько быстрых и неритмичных ударов на частотах между 750 и 780 Гц. Исследования показали, что системы шумоподавления не успевают обработать звуки этого диапазона.

Однако барабанная перепонка также не воспринимает подобные звуки, поэтому DuoBell одновременно издаёт один более громкий сигнал на частоте 2000 Гц — его человек идентифицирует как классический велосипедный звонок.