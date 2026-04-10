Водителям перечислили способы победить страх вождения после ДТП

Нередко водители, пережившие ДТП, боятся снова садиться за руль. Кризисный психолог Варвара Ликунова рассказала «Ленте.ру» о практических упражнениях, которые могут помочь победить страх вождения.

© Lenta.ru

Эксперт объяснила, что появление фобии после аварии — это защитный механизм, который запускает мозг, чтобы уберечь от повторного травмирующего опыта. «Мозг формирует жесткую связку: машина — опасность. И каждый раз, когда человек садится за руль, тревога и страх начинают управлять им», — говорит специалист.

Нужно осознать, что страх — это не враг, а реакция на пережитый опыт, в отличие от тревоги, которая всегда живет в будущем. «Поэтому важно дать понять мозгу, что опасность осталась в прошлом. Для этого нужно вернуть себя в реальность — авария уже произошла, но сейчас вы в другом месте, в других условиях и с другими возможностями», — объясняет психолог.

Она не рекомендует заставлять себя садиться в машину, если есть страх и тревога, потому что насилие над собой только закрепляет страх. Но и полное игнорирование — ловушка. «Чем дольше человек не садится за руль, тем сильнее становится тревога. Поэтому нужен не рывок, а постепенное возвращение. Три простых практических упражнения будут способствовать этому», — подчеркивает Ликунова.

Для начала нужно обязательно письменно ответить на три вопроса: что именно произошло во время аварии, что находится под контролем водителя, на что он может повлиять в процессе управления автомобилем? Ответы должны быть развернутыми, с максимальным детализированием. «Это упражнение поможет вернуться из прошлого в реальность и не застревать в травме», — уточняет специалист.

Следующим этапом станет дозированное возвращение. «Ни в коем случае не садитесь резко за руль. Начните привыкать к машине заново: посидите за рулем, включите и выключите зажигание, заведите двигатель. Следующим шагом может стать небольшая поездка по двору, парковке, знакомому маршруту. Постепенно усложняйте путь», — советует психолог. Она также рекомендует взять несколько занятий с инструктором, чтобы вернуть себе уверенность и контроль.

Одним из самых эффективных способов снизить тревогу здесь и сейчас Варвара Ликунова называет дыхательную практику, которая заключается в глубоком вдохе на четыре счета и выдохе на шесть. Длинный выдох снижает тревогу и возвращает контакт с телом.

«Иногда после ДТП действительно нужна пауза. Если вождение не критично для жизни, можно взять осознанный перерыв. Но если машина — это повседневная необходимость и работа, страх лучше не игнорировать, а прорабатывать. Возвращаться к вождению нужно в своем темпе», — подытожила эксперт.

