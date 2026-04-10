Range Rover по-китайски  за 2,5 млн рублей: в чем подвох?

Отчет с тест-драйва кроссовера Jaecoo J6, который будут выпускать в РФ под маркой Jeland.

Сходство с внедорожниками Range Rover у Jaecoo J6 не случайно – компания сама говорит, что при создании дизайна за основу брали именно британскую машину. Только повторять выезжающие дверные ручки не стали – у J6 они ­традиционные, что радует.

Интерьер и оснащение

Еще бы традиционных кнопок добавили в салоне. Компании давно пришли к пониманию, что поставить большой планшет, вобравший в себя все функции, дешевле.

Вот почему физическая клавиша выбора режимов движения есть, а у климат-контроля кнопок нет? Я бы сделал наоборот, хотя, справедливости ради – двухзонный «климат» всю дорогу не беспокоил.

Простое сиденье с минимумом регулировок на деле удобно, и посадку при росте 174 см я нашел быстро. В старших моделях Jaecoo с большим ассортиментом регулировок времени на ее поиски уходило больше, а результат всё равно был хуже.

В багажнике даже про полку не забыли, хотя этот элемент не всегда встречается на машинах в полтора-два раза дороже. А еще интерьер обит особенными материалами, которые не вызывают отравления, если их погрызет собака.

Вы тоже выбираете машину на вкус вашего питомца?

Как едет?

Jaecoo J6 построен на платформе T1X, которую делят многие на нашем рынке. Но в отличие от соразмерного Tiggo 4 вместо простой балки сзади стоит многорычажная подвеска, что облегчает внедрение полного привода, появление которого обещают летом.

Хотя и с передними ведущими Jaecoo едет солидно, даже взросло. Только с настройками электроусилителя руля перемудрили. Или недомудрили: руль тяжел около нулевого положения в любом режиме. Такая нечестная обратная связь рушит позитивное впечатление, ведь в целом баланс шасси для потенциально массового кроссовера выбран верно.

Автомобиль стабилен на прямой и несильно реагирует на глубокую продольную колею. Неплохо глотает ямы. И только когда съезжаешь на грунтовку с глубокой гребенкой, становится неприятно.

Да и внедорожная геометрия «на троечку»: под защитой 176 мм, а угол въезда всего 20 градусов. Только задом к препятствию можно подъезжать смело – угол съезда в полтора раза больше.

Полуторалитровый турбомотор Acteco‑2 мощностью 147 л. с. знаком нам уже достаточно много лет. Его тандем с шестиступенчатым роботом не вызывает мурашек, но и седых волос при выходе на встречку не добавит. Расход топлива держится в пределах 10 л/100 км, можно лить 92‑й бензин.

Народный опыт называет мотор относительно надежным. Хочется верить, что и робот не подведет. В его основе лежит шестиступенчатая конструкция Getrag, а пакет сцеплений работает в масле, что и здоровье бережет, и плавность переключений теоретически улучшает.

Новый игрок

Jaecoo J6 – сбалансированный кроссовер, смахивающий на Range Rover, за два с небольшим миллиона рублей. Запомнили?

Забудьте: машина будет выпускаться на бывшем заводе General Motors под Санкт-Петербургом под маркой Jeland. Но, глядя на успехи других прокси-брендов, особых сомнений в популярности J6 нет.

Сейчас доступны машины только с передним приводом. Базовый J6 стоит 2,3 млн рублей, а топовый Престиж обойдется в 2,6 млн. По слухам, «приход» полного привода обойдется не дороже 150 тысяч рублей. Отличный друг человека и неприятный конкурент для Джолиона.

Будет дешевле

Базовая версия Jaecoo J6 Актив появится через пару месяцев после дебюта более дорогих исполнений. Она стоит 2,3 млн рублей. На коробке передач и двигателе это не скажется – полуторалитровый турбомотор и робот стоят по умолчанию.

Оснащение скромное, но не нищенское. Обивка сидений комбинированная – кожзам и ткань, причем ткань тоже устойчива к «царапкам» питомцев и безопасна в случае ее употребления ими. Есть обогрев передних сидений, руля и лобового. Но нет двухзонного климат-контроля. Имеется центральный дисплей диагональю девять дюймов (у более дорогих версий – 13,2), круиз-контроль, бесключевой доступ.

Если J6 под маркой Jeland включат в список разрешенных для такси, Актив там будет самым популярным.