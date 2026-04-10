Почему приходят штрафы, если фары у машины включены

В Южно-Сахалинске все больше водителей сталкиваются со штрафами с камер: автоматика считает, что фары выключены. На самом деле это ошибка системы и такие штрафы надо оспаривать.

«Дорожные камеры фиксации нарушений ПДД могут не видеть включенные дневные ходовые огни на автомобилях по нескольким причинам. Самая распространенная - использование современных фар с узконаправленным пучком света», – сообщает ASTV.

Еще одна причина, по которой камеры могут не видеть включенных фар, – плохая видимость. Также штраф может прийти, если фары светят недостаточно ярко.

Такие штрафы, когда фары на самом деле были включены, только в Южно-Сахалинске за последнюю неделю получили несколько водителей. Обжаловать постановление можно: для этого надо лично явиться в ГИБДД и доказать, что фары светили. Еще один вариант – Госуслуги. Однако в случае с современной оптикой, ехать к инспекторам придется лично.

