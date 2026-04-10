Почему машины не подешевеют, даже если рубль укрепится

Эксперт Забора рассказал, как ослабление доллара повлияло на стоимость машин.

© За рулем

Курс доллара по итогам прошлого года упал до 78,22 рубля, потеряв почти четверть своей стоимости, а на 9 апреля Центробанк и вовсе установил его на уровне 78,3 рубля. Вслед за этим в конце марта первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов пообещал пересмотреть прогнозы в пользу более сильного рубля. Аналитик «Алор Брокер» Игорь Соколов и вовсе считает, что уже в апреле американская валюта может опуститься до 76 рублей, а к декабрю – и до 75. Вопрос в том, почувствуют ли это рядовые покупатели в автосалонах.

В целом, эксперты, опрошенные Autonews.ru, относятся к укреплению национальной валюты довольно скептически. Хотя колебания на рынке, конечно, влияют на логистику и продажи, ждать мгновенного снижения цен не стоит.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прямо говорит, что ориентироваться на курс сейчас проблематично. По его словам, укрепление рубля движется в некоем «коридоре», границы и длительность которого неизвестны. Поэтому строить на этом прогнозы сложно.

При этом от валютных колебаний зависят абсолютно все игроки рынка, включая дилеров и даже отечественных производителей. Как объясняет специалист по заказу авто из-за рубежа Елена Лисовская, даже на сборочных производствах в России многие компоненты – агрегаты, кузовные детали – завозятся из-за границы. Получается полная зависимость. Крепкий рубль теоретически удешевляет машины, а слабый – удорожает, это естественный процесс.

Впрочем, руководитель сервиса Carwin Дмитрий Забора не видит в текущей ситуации чего-то экстраординарного. Для него это скорее возвращение к привычным 80 рублям за доллар, которые держались большую часть прошлого года. Падение курса до 75-76 рублей, по его мнению, не спровоцирует ажиотажного спроса, максимум добавит 10-15% к объёму заказов.

Директор департамента продаж «Рольфа» Николай Иванов также не считает нынешнее укрепление рубля устойчивым фактором. Рынок, по его словам, давно находится в сопоставимом валютном диапазоне, а недавние движения носят краткосрочный характер. К тому же у официальных брендов в ценообразовании высокая инерция – изменения курса никогда не транслируются в стоимость машин мгновенно. Так что в ближайшее время заметного влияния на ценники ждать не стоит.

На рынке уже полгода ощущается заметное снижение покупательной способности, отмечает Забора. Это влияет на все направления: Корею, Китай, Японию. Покупатели всё чаще переходят на более дешевые модели. Корейские автомобили, к примеру, стали почти неактуальны – 80-90% моделей ушли, а оставшиеся стоят очень дорого.

Ситуацию с Китаем дополнительно осложнили новый утилизационный сбор и ограничения со стороны китайских властей. Теперь, чтобы вывезти машину, она должна простоять в стране 180 дней. На новые авто выросли пошлины, а подержанные (до пяти лет) сильно подорожали. Купить что-то можно, но выйдет дорого и с ограничениями.

В итоге недополученный спрос на корейские и китайские машины частично перетекает на Японию. Там растут запросы на кроссоверы, минивэны и даже санкционные Mitsubishi Delica. Объёмы заказов и запросов по этому направлению, по словам Заборы, однозначно больше, чем год назад.

Параллельный импорт, как отмечает Антон Шапарин, тоже сильно изменился. Все ввозимые машины уже изначально рассчитываются по курсу с премией, заложенной на случай колебаний. Поэтому они приезжают по цене, которая сильно выше актуального курса. Это, в основном, простые автомобили в нижнем ценовом сегменте, которые конкурируют с Lada и бюджетными китайцами. А вот импорт более мощных машин (от 160 л.с.) практически сошёл на нет. Тем, кто хочет авто помощнее, сейчас приходится смотреть исключительно в сторону китайских брендов.