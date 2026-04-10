Почему машины не подешевеют, даже если рубль укрепится
Эксперт Забора рассказал, как ослабление доллара повлияло на стоимость машин.
Курс доллара по итогам прошлого года упал до 78,22 рубля, потеряв почти четверть своей стоимости, а на 9 апреля Центробанк и вовсе установил его на уровне 78,3 рубля. Вслед за этим в конце марта первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов пообещал пересмотреть прогнозы в пользу более сильного рубля. Аналитик «Алор Брокер» Игорь Соколов и вовсе считает, что уже в апреле американская валюта может опуститься до 76 рублей, а к декабрю – и до 75. Вопрос в том, почувствуют ли это рядовые покупатели в автосалонах.
В целом, эксперты, опрошенные Autonews.ru, относятся к укреплению национальной валюты довольно скептически. Хотя колебания на рынке, конечно, влияют на логистику и продажи, ждать мгновенного снижения цен не стоит.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прямо говорит, что ориентироваться на курс сейчас проблематично. По его словам, укрепление рубля движется в некоем «коридоре», границы и длительность которого неизвестны. Поэтому строить на этом прогнозы сложно.
При этом от валютных колебаний зависят абсолютно все игроки рынка, включая дилеров и даже отечественных производителей. Как объясняет специалист по заказу авто из-за рубежа Елена Лисовская, даже на сборочных производствах в России многие компоненты – агрегаты, кузовные детали – завозятся из-за границы. Получается полная зависимость. Крепкий рубль теоретически удешевляет машины, а слабый – удорожает, это естественный процесс.
Впрочем, руководитель сервиса Carwin Дмитрий Забора не видит в текущей ситуации чего-то экстраординарного. Для него это скорее возвращение к привычным 80 рублям за доллар, которые держались большую часть прошлого года. Падение курса до 75-76 рублей, по его мнению, не спровоцирует ажиотажного спроса, максимум добавит 10-15% к объёму заказов.
Директор департамента продаж «Рольфа» Николай Иванов также не считает нынешнее укрепление рубля устойчивым фактором. Рынок, по его словам, давно находится в сопоставимом валютном диапазоне, а недавние движения носят краткосрочный характер. К тому же у официальных брендов в ценообразовании высокая инерция – изменения курса никогда не транслируются в стоимость машин мгновенно. Так что в ближайшее время заметного влияния на ценники ждать не стоит.
На рынке уже полгода ощущается заметное снижение покупательной способности, отмечает Забора. Это влияет на все направления: Корею, Китай, Японию. Покупатели всё чаще переходят на более дешевые модели. Корейские автомобили, к примеру, стали почти неактуальны – 80-90% моделей ушли, а оставшиеся стоят очень дорого.
Ситуацию с Китаем дополнительно осложнили новый утилизационный сбор и ограничения со стороны китайских властей. Теперь, чтобы вывезти машину, она должна простоять в стране 180 дней. На новые авто выросли пошлины, а подержанные (до пяти лет) сильно подорожали. Купить что-то можно, но выйдет дорого и с ограничениями.
В итоге недополученный спрос на корейские и китайские машины частично перетекает на Японию. Там растут запросы на кроссоверы, минивэны и даже санкционные Mitsubishi Delica. Объёмы заказов и запросов по этому направлению, по словам Заборы, однозначно больше, чем год назад.
Параллельный импорт, как отмечает Антон Шапарин, тоже сильно изменился. Все ввозимые машины уже изначально рассчитываются по курсу с премией, заложенной на случай колебаний. Поэтому они приезжают по цене, которая сильно выше актуального курса. Это, в основном, простые автомобили в нижнем ценовом сегменте, которые конкурируют с Lada и бюджетными китайцами. А вот импорт более мощных машин (от 160 л.с.) практически сошёл на нет. Тем, кто хочет авто помощнее, сейчас приходится смотреть исключительно в сторону китайских брендов.