Как проверить качество бензина

В ряде российских регионов по-прежнему фиксируются случаи реализации топлива ненадлежащего качества.

На АЗС по-прежнему встречаются нарушения технологических стандартов, в том числе разбавление бензина, применение низкосортных присадок либо несоблюдение правил хранения топлива, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперты портала Autonews акцентируют внимание на необходимости самостоятельной оценки водителями приобретаемого бензина с целью предотвращения негативных последствий для автотранспорта.

В числе основных признаков использования некачественного топлива приводятся затруднения с запуском двигателя, снижение динамических характеристик автомобиля, неровная работа силового агрегата и появление выраженного запаха несгоревших углеводородов.

Специалисты указывают, что подобные проявления могут быть вызваны несоответствием октанового числа, что требует смены АЗС и последующего обслуживания топливной системы. К дополнительным индикаторам низкого качества топлива относятся изменение цвета и структуры выхлопных газов, переходящих в густой и темный оттенок, а также обнаружение нагарообразования на элементах зажигания.

Именно реакция автомобиля после заправки должна стать для водителя первоочередным критерием. В составе фальсифицированного бензина могут присутствовать вода, избыточные соединения серы либо летучие растворители, негативно влияющие на температуру воспламенения и способствующие ускоренному износу резиновых деталей топливной аппаратуры. Впрочем, подобные проблемы, как правило, становятся заметны только после заправки автомобиля.

Для предотвращения покупки недобросовестного продукта, эксперты рекомендуют проводить визуальную оценку: качественный бензин должен быть прозрачным, без посторонних оттенков — серого либо желтоватого, а также без наличия осадка и масляной пленки.

В качестве простой диагностики можно применить тестовую салфетку: капнув немного топлива на белую поверхность и дав ему высохнуть, легко отличить оригинальное топливо (не оставит следов и специфических запахов) от поддельного, которое оставляет жирные следы либо выраженный химический аромат.

Помимо этого, эксперты советуют обращать внимание на запах в зоне топливного пистолета станции: наличие резко выраженных химических или «лаковых» нот зачастую связано с присутствием посторонних добавок в топливе.

Для технически ориентированных автолюбителей доступны портативные анализаторы типа октанометров, которые позволяют определять структуру и однородность топлива по показателям диэлектрической проницаемости – любое отклонение от нормы указывает на дополнительные примеси, такие как вода или нехарактерные компоненты.

Специалисты также рекомендуют отдавать предпочтение автозаправочным комплексам с высокой проходимостью: на таких станциях гарантируется регулярное обновление топлива, что снижает риск приобретения некачественного бензина.