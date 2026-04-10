Эксперты поставили точку в вопросе прогрева современных моторов

Короткий прогрев перед поездкой необходим любому двигателю.

Современные автомобили требуют иного подхода к прогреву, чем старые модели. По словам экспертов, долго держать двигатель на холостом ходу теперь не только бессмысленно, но и вредно. Электроника позволяет моторам быстрее выходить на рабочий режим, поэтому длительная работа на месте теряет смысл.

Впрочем, бросаться в путь сразу после поворота ключа тоже не стоит. Оптимальный вариант – дать машине постоять с заведённым мотором всего полминуты-минуту. Этого времени хватит, чтобы масло начало нормально циркулировать по системе. После этого можно трогаться, но первые километры ехать максимально плавно, избегая резких разгонов и высоких оборотов.

Долгий прогрев – плохая идея

Во-первых, он ведёт к перерасходу топлива. Во-вторых, особенно в турбированных двигателях, способствует быстрому образованию нагара. На деле мотор куда эффективнее прогревается под небольшой нагрузкой уже во время движения. Причём подход немного меняется в зависимости от типа силового агрегата: дизелям в начале пути высокие нагрузки противопоказаны, а у гибридов за включение двигателя внутреннего сгорания и так отвечает умная электроника.

Для сохранения ресурса мотора в холода эксперты советуют не только ездить аккуратно, но и заливать масло с подходящей для сезона вязкостью.