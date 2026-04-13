Составлен рейтинг 10 полноприводных кроссоверов дешевле 3 млн рублей

Составлен рейтинг из десяти кроссоверов с полным приводом, доступных на российском рынке по цене до 3 миллионов рублей. В список вошли машины, официально представленные на нашем рынке.

© Российская Газета

На первом месте Tenet T4, стартовая стоимость которого составляет 2,5 млн рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л.с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. В стандартной комплектации автомобиль может похвастаться светодиодной оптикой, камерой заднего вида, подушками безопасности, системой круиз-контроля, функциями подогрева и мультимедийной системой с 10,25-дюймовым экраном.

Второе место занял Haval Jolion, цена которого также начинается от 2,5 млн рублей. Под капотом у него 150-сильный турбированный двигатель и 7-ступенчатый "робот" с "мокрыми" сцеплениями. Комплектация включает LED-оптику, пакет опций для холодного времени года, климат-контроль, камеру заднего вида и мультимедийную систему с 10-дюймовым дисплеем.

На третьей позиции расположился Omoda C5. Его стоимость - 2,7 млн рублей. Этот кроссовер приводится в движение 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. Коробка передач - робот. Базовая версия включает парковочные датчики, беспроводную зарядку, двухзонный климат-контроль, а также подогрев руля и сидений.

Далее в рейтинге, который составили "Автоновости дня", следуют Belgee X70 (2,8 млн рублей), Solaris HC (2,9 млн рублей), Chery Tiggo 7L (2,9 млн рублей), Tenet T7 (2,9 млн рублей), Changan UNI-S (3 млн рублей), Haval H3 (3 млн рублей) и Xcite X-Cross 8 (3 млн рублей).

