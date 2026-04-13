Как не «убить» тормоза на тяжелом внедорожнике

Эксперты Brannor: как продлить ресурс важным компонентам на внедорожниках.

Эксперты компании Brannor дали несколько практических советов для владельцев внедорожников и кроссоверов. Речь идёт о том, как сохранить тормозную систему, которая на таких машинах изнашивается куда быстрее из-за их большого веса и специфических условий езды.

Первое и главное правило – не экономить на самих тормозах. Специалисты советуют сразу ставить усиленные компоненты, сделанные из высокоуглеродистого чугуна. Такие диски лучше справляются с нагрузками. Отвод лишнего тепла, который критически важен для эффективного торможения, улучшают перфорация и насечки на рабочей поверхности.

Колодки тоже должны быть качественными, способными сохранять постоянное трение независимо от того, холодные они или раскалённые. Кстати, про суппорты тоже забывать не стоит – их нужно обслуживать чаще, чем на обычных легковушках.

Ну и конечно, многое зависит от того, как вы управляете машиной. Механики прямо говорят: после серии активных торможений, например на спуске с горы или при буксировке, дайте системе остыть. Не держите ногу на педали без необходимости, лучше используйте торможение двигателем.

В общем-то, эти нехитрые приёмы помогают значительно отодвинуть визит на сервис и чувствовать себя увереннее в дальней дороге.