Москвичам посоветовали задуматься о смене резины

Синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов предупредил, что в связи с улучшением погоды в ближайшие дни московским автомобилистам уже стоит задуматься о смене резины на летнюю. Об этом сообщают «Вести».

«Каких-то значительных температурных колебаний и понижения температуры ниже нуля градусов в ближайшие недели не ожидается», — пояснил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что тепло в Москву вернется на выходных. При этом на следующей неделе в Москве ожидается плюс 17 — плюс 18 градусов, добавил синоптик.