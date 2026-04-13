Каким будет новый хэтчбек Subaru Impreza STI

В прошлом месяце в Сети появились патентные изображения нового японского заряженного хэтчбека. Благодаря которым у нас есть возможность рассмотреть все особенности его внешнего вида.

Модель Impreza была впервые представлена в 1992 году в виде седана и универсала, а в начале 1994 года появилась культовая модификация WRX. Сегодня на конвейере шестое поколение автомобиля, которое дебютировало в конце 2022 года и пока существует только в виде пятидверного хэтчбека. Теперь же японская компания готовит заряженную версию модели, и недавно были опубликованы её патентные изображения.

Версия STI получит немало внешних отличий от обычного хэтчбека (кстати, в виде хэтчбека топовая версия Импрезы выпускалась в единственном поколении с 2007 по 2014 годы). Прежде всего, здесь массивные расширительные накладки на передние и задние крылья, а также впечатляющих размеров антикрыло над задним окном. Спереди оригинальная решётка радитора, визуально объединённая с фарами, новый бампер с более строгой формой боковых вставок, капот с прорезью воздухозаборника и контрастной вставкой вокруг него. Зеркала и крыша выполнены в чёрном цвете (возможно, у них также будет карбоновая отделка в виде опции), аналогичным образом отделаны и широкие накладки на пороги. Сзади у хэтчбека полностью новый бампер, в нижней центральной части которого расположатся два патрубка выхлопной системы.

Стандартные хэтчбеки Impreza оснащаются 2,0-литровым оппозитным мотором мощностью 154 л.с. (197 Нм) и 185-сильным двигателем 2.5 (241 Нм). Все версии исключительно полноприводные и комплектуются вариатором Lineartronic. Что же касается топовой модификации STI, то здесь под капотом ожидается 2,4-литровый турбированный оппозитный двигатель мощностью 359 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой». Для сравнения, самая мощная версия родственного седана WRX располагает 2.4-литровым мотором мощностью 275 л.с. (375 Нм).

Премьера новинки может состояться в ближайшие месяцы. Между тем, в начале этого месяца дебютировал новый трёхрядный кроссовер Subaru Getaway.