Когда машине точно нужна мойка днища, а когда это просто трата денег

Эксперт Боярский назвал 5 ситуаций, когда необходима мойка днища автомобиля.

Мойка днища и подвески – не просто косметическая процедура, а важная часть ухода за автомобилем в определённых обстоятельствах. По словам директора департамента сервиса и запасных частей «Авилон», к ней стоит прибегать после сложных для машины периодов или перед ключевыми событиями.

Первым делом эксперты советуют помыть низ автомобиля после зимы. Противогололёдные реагенты, которыми обильно посыпают дороги, агрессивно воздействуют на металл и резинотехнические элементы, ускоряя коррозию. То же самое касается поездок по грязному бездорожью или активной эксплуатации в сезон дождей – налипшая грязь, песок и влага надолго остаются в скрытых полостях, создавая идеальную среду для ржавчины.

Также мойка необходима перед проведением диагностики и перед продажей автомобиля. Чистое, незагрязнённое днище – весомый аргумент для потенциального покупателя, свидетельствующий о бережной эксплуатации и, возможно, более сохранном состоянии кузова и агрегатов. Это простой способ повысить доверие и обосновать заявленную цену.