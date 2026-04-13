Эксперт «За рулем» рассказал, каково управлять советским микроавтобусом РАФ-2203.

Сегодня вспоминаем один из интереснейших тест-драйвов «За рулем» последних лет – РАФ-22038-02 1995 года из последней партии.

«Сидя за рулем, порой задумываешься, что перед водителем и передним пассажиром лишь огромное ветровое стекло и тонкая стенка передней панели. Современные автобусы сделаны в общем-то по той же схеме. Пассивная безопасность таких машин определяется, в основном, здравым смыслом и профессионализмом водителя», – рассказывал обозреватель Сергей Канунников о своих ощущениях за рулем.

Напомним, что базовый РАФ‑2203, как и большинство советских автомобилей, был компромиссом: 12‑местный микроавтобус базировался на узлах и агрегатах Волги ГАЗ‑24. Отсюда – и многие черты характера знаменитого «рафика». Читайте и смотрите этот увлекательный рассказ целиком, а прямо здесь – чуть подробнее о поведении машины на дороге.