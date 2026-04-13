Переносной свет для гаража и не только: удобно и дешево

Переносной свет для гаража и не только: удобно, дешево
Читатель «За рулем» предложил оригинальную конструкцию для освещения.
При обслуживании автомобиля часто не хватает освещения.
Купил в супермаркете длинный светодиодный светильник и резинку для крепления груза с крючками.
Чтобы не царапать краску, крючки обмотал изолентой в несколько слоев, или можно натянуть термоусадку.
Резинку закрепил к светильнику пластиковыми стяжками.
Конструкцию креплю крючками за капот. Свет яркий, бестеневой и не мешает работать.
В. Максимцов, г. Куйбышев
