Переносной свет для гаража и не только: удобно и дешево

Читатель «За рулем» предложил оригинальную конструкцию для освещения.

При обслуживании автомобиля часто не хватает освещения.

Купил в супермаркете длинный светодиодный светильник и резинку для крепления груза с крючками.

Чтобы не царапать краску, крючки обмотал изолентой в несколько слоев, или можно натянуть термоусадку.

Резинку закрепил к светильнику пластиковыми стяжками.

Конструкцию креплю крючками за капот. Свет яркий, бестеневой и не мешает работать.

В. Максимцов, г. Куйбышев

