Названы семь недостатков минивэна Opel Meriva

Автоэксперт Зиновьев раскритиковал Opel Meriva за прожорливые и проблемные моторы. Цены стартуют от 600 тыс. рублей, но прежде чем отдавать деньги за компактвэн с необычными дверями, стоит ознакомиться с типичными неисправностями.

Самый живучий мотор — атмосферник 1.4 (100 л.с.). Он спокойно проходит 300 тыс. километров, но динамикой не блещет, сообщил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Турбоверсии (120 и 140 л.с.) проблемнее: от перегревов страдают поршневые кольца, а иногда и перегородки цилиндров. Также может пострадать турбокомпрессор.

Дизель 1.7 л. (100 л.с.) ходит 250−300 тыс. километров, а вот младший 1.3 л. (95 л.с.) в морозы капризничает, у него слабая цепь ГРМ и текут термостаты. Самый современный 1.6 л. (110/136 л.с.) сложен в ремонте.

Механические коробки (F13, F17, M32) уже к 100 тыс. километров могут начать туго переключаться — слабоваты подшипники и синхронизаторы. Шестиступенчатый «автомат» Aisin AF40 крепкий, но с возрастом забивается теплообменник — лучше поставить внешний радиатор и чаще менять масло.

По мелочи: зимой закисает привод электрического стояночного тормоза и замок багажника, иногда капризничает электроника. Расход топлива у всех моторов не маленький — 8−12 л. на «сотню», багажник — скромные 400 л. Зато кузов хорошо противостоит ржавчине, а подвеска живет более 100 тыс. километров.