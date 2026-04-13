Критическую ненадежность машин из Китая назвали неактуальной

Эксперт Коган оценил состояние «китайцев» после стотысячного пробега. Критическая ненадёжности машин из Поднебесной после ста тысяч километров в настоящее время не является актуальной проблемой. Такое мнение «Российской газете» высказал основатель компании «ВсёИзКитая» и глава комитета по работе с Китаем при Ассоциации экспортёров и импортёров Андрей Коган.

По его словам, в 2026 году такой пробег перестал быть поводом для паники.

«Ещё несколько лет назад скептики пророчили современным моделям из КНР быстрый технический закат сразу после окончания гарантии, однако реальность 2026 года диктует совершенно иные правила игры», — говорит Коган.

роблема ранней коррозии практически исчезла. Автомобили, пережившие три-четыре русские зимы, сохраняют целостность металла даже в точках сколов краски, подчеркнул специалист.

«Двигатели внутреннего сгорания, которые сегодня устанавливаются на массовые кроссоверы, зачастую являются плодом совместной разработки с европейскими инжиниринговыми гигантами или прямым наследием купленных западных брендов. К ста тысячам километров пробега такие моторы не демонстрируют признаков критического износа: чистота стенок цилиндров, отсутствие массового "масложора" и стабильная компрессия становятся нормой, а не исключением», — объясняет эксперт.

Инженеры решили проблему течей и перегревов за счёт улучшенных уплотнителей и систем охлаждения. Коробки передач, особенно семиступенчатые «роботы» с масляным охлаждением сцеплений, работают плавно и не требуют дорогостоящего вмешательства на этом этапе. Изменилось и восприятие салона внутри, констатирует специалист.

«Если раньше салон китайской машины к ста тысячам километров превращался в "оркестр сверчков" с потёртой экокожей и облезшими кнопками, то сегодня ситуация радикально изменилась. Применение высококачественных полимеров, мягких пластиков и износостойкой искусственной кожи (наподобие Nappa или качественной микрофибры) позволяет салону сохранять первозданный вид на протяжении долгого времени», — указывает Коган.

Электронные системы и мультимедиа также доказали свою выносливость. Программное обеспечение работает стабильно, а камеры и датчики сохраняют герметичность и точность срабатывания, что говорит об адаптации техники к сложным климатическим условиям.

Ходовая часть современных китайских кроссоверов стала заметно крепче. Период первого ремонта подвески сместился с сорока тысяч до рубежа в девяносто-сто тысяч километров.