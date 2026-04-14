Как выбрать летние шины в зависимости от климата и стиля вождения

В апреле автомобилисты начинают менять зимнюю резину на летнюю, однако слишком ранняя или поздняя «переобувка» может быть опасной. Ученые Пермского Политеха рассказали, как выбрать правильный момент для замены и на что обращать внимание при покупке новых шин. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам специалистов, ориентироваться следует не на дату, а на устойчивую погоду.

«Если поменять резину раньше времени, когда еще возможны заморозки или снегопады, летние шины задубеют на холоде и потеряют эластичность. Это резко увеличит тормозной путь и риск аквапланирования», — предупредил ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов.

Оптимальным считается период, когда температура держится выше 5–7 °C в течение нескольких дней без ночных заморозков. В противном случае ухудшается сцепление с дорогой и возрастает вероятность аварии. Не менее опасно и запоздать с заменой. Езда на зимней резине в теплую погоду ускоряет износ, ухудшает управляемость и увеличивает расход топлива.

Отдельное внимание ученые советуют уделять состоянию летних шин. Минимально допустимая глубина протектора составляет 1,6 мм, однако для безопасной езды рекомендуется менять покрышки уже при 3 мм.

«При остатке 1,6 мм тормозной путь на мокрой дороге увеличивается на 37–45%», — объяснил доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ Сергей Пестриков.

Также поводом для замены являются трещины, «грыжи» на боковинах, вибрации при движении и неравномерный износ, который может свидетельствовать о проблемах с подвеской или давлением в шинах.

При выборе новых покрышек важно учитывать состав резины, рисунок протектора и конструкцию. Современные шины чаще всего делают из синтетического каучука, который устойчив к нагреву и износу. Для улучшения характеристик в него добавляют различные компоненты — например, силику для лучшего сцепления на мокрой дороге или специальные добавки для защиты от перегрева.

Рисунок протектора также влияет на безопасность. Симметричные шины подходят для спокойной езды, обеспечивая низкий уровень шума и равномерный износ. Асимметричные и направленные модели лучше справляются с высокой скоростью, поворотами и дождем.

Кроме того, важно учитывать профиль шины. Низкопрофильные модели обеспечивают лучшую управляемость, но делают езду жестче и увеличивают риск повреждений на плохих дорогах. Более высокий профиль, наоборот, повышает комфорт, но снижает точность управления.

«Оптимальным универсальным решением для большинства легковых автомобилей считается профиль от 50 до 60%», — отметил Пестриков.

По словам ученых, идеальной шины, одинаково эффективной во всех условиях, не существует. Поэтому при выборе важно учитывать климат, качество дорог и стиль вождения. Правильный подбор и своевременная замена резины позволяют не только повысить безопасность, но и снизить расход топлива и износ автомобиля.

