В России могут применить опыт регулирования электросамокатов, как в Беларуси

С приходом весны и началом сезона езды на электросамокатах оживилась и дискуссия о том, как урегулировать этот вид транспорта. Если пользователи электросамокатов не могут соблюдать культуру вождения сами, приходится подключаться властям. Принимать меры региональные власти подвигли первые аварии и новая волна возмущения жителей. Правила использования электросамокатов ужесточают в Самаре, Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Петербурге и не только. В подмосковных Люберцах и Котельниках введен запрет проката средств индивидуальной мобильности (СИМ). В прошлом году самокаты уже запретили в Благовещенске, Елабуге и Набережных Челнах, а также двух муниципалитетах Ставропольского края.

© Российская Газета

Как в России

Власти Москвы и Санкт-Петербурга обсуждают ограничения передвижения на тяжелых электровелосипедах и электросамокатах по тротуарам. Кстати, в Беларуси вопрос урегулировали в прошлом году. Движение по тротуарам запретили на устройствах массой более 35 кг.

Проработать вопрос на федеральном уровне в марте этого года по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил Президент России. Минтранс и МВД должны представить главе государства меры до 1 июля текущего года.

Вопрос о движении электросамокатов по улицам российских городов давно вышел за рамки частной дискуссии, отмечают в беседе с "СОЮЗом" эксперты Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. По данным Минтранса России, по итогам 2025 года сервисы краткосрочной аренды СИМ действовали в 254 городах, а пользователи совершили 242,8 млн поездок, причем около 90% из них имели своей целью передвижение по городу, а не досуг.

Таким образом, замечают эксперты, речь идет уже не о простом развлечении, а о заметном сегменте городской мобильности.

Базис правового регулирования в России также уже создан. Постановлением Правительства РФ № 1769 от 6 октября 2022 года СИМ были включены в Правила дорожного движения (ПДД), как особая категория. Для них закрепили предельную скорость 25 км/ч, допустили движение по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам только при определенных условиях (с учетом массы устройства), при этом пешеходам был предоставлен приоритет при совместном движении. Кроме того, местным властям предоставили возможность вводить специальные знаки, разрешающие, ограничивающие или запрещающие движение СИМ в отдельных зонах, местные власти и начали пользоваться.

Однако, многим действующее законодательство представляется недостаточным, отмечает доцент Финансового университета Марина Пьянова. Она рассказала, что еще в марте 2025 года появилась инициатива Следственного комитета РФ, где было предложено приравнять электросамокаты и иные СИМ к механическим транспортным средствам, ввести подкатегорию водительских прав "М1" для СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт и выдавать такие права лицам, достигшим 16 лет. Более мощные устройства предложили отнести к категориям "М" (мопеды) и "А" (мотоциклы).

Параллельно в Совете Федерации был подготовлен законопроект с новой шкалой штрафов: за управление СИМ в нетрезвом виде (до 30 тыс. рублей), превышение скорости (до 5 тыс. рублей), езду с пассажиром (до 3 тыс. рублей) и перевозку детей (до 5 тыс. рублей). Отдельно обсуждается регистрация устройств: Минтранс России подготовил проект закона, согласно которому с 1 сентября 2026 года владельцы электросамокатов и электровелосипедов будут обязаны зарегистрировать их в федеральном реестре и получить учетный знак, аналогичный автомобильному государственному номеру.

В Беларуси опять же подобное регулирование механических транспортных средств ввели в сентябре прошлого года.

"Аргументы сторонников ужесточения регулирования основаны на идее приоритета безопасности. Смешение быстрых средств индивидуальной мобильности и потока пешеходов на тротуарах создает риск прежде всего для детей и пожилых людей. Кроме того, без более четкого статуса пользователя СИМ затруднено правоприменение", - поясняет Марина Пьянова. В то же время, по ее словам, противники запретительной модели не отрицают необходимость правил, но настаивают на иной расстановке акцентов. Средства индивидуальной мобильности уже заняли заметное место в транспортной системе страны, а потому задача государства состоит не в простом запрете, а в выработке регулирования, учитывающего интересы всех сторон, развитии инфраструктуры и культуры вождения. Во-первых, противники запретительной модели указывают, что в небольших и средних городах самокаты нередко закрывают дефицит общественного транспорта, особенно для быстрых, коротких транспортных перемещений. Отсюда второй довод: ключ к снижению конфликтов - не только штрафы, но и проектирование соответствующей городской среды, прежде всего инфраструктуры, позволяющей разграничить потоки транспорта, СИМ и пешеходов.

Международный опыт разнится от страны к стране, однако во всех странах этот вопрос подлежит регулированию, отмечает доцент Финуниверситета Юлия Малкова. По ее словам, например в Великобритании, частные электросамокаты запрещены на дорогах общего пользования, тротуарах и в парках, а в публичном пространстве разрешены лишь прокатные самокаты при наличии водительского удостоверения. Германия идет по модели интеграции СИМ в велосипедную инфраструктуру (передвижение доступно по соответствующим дорожкам), также есть ограничения по возрасту - 14 лет, максимальной конструктивной скорости - 20 км/ч, присутствует обязательное страхование ответственности лица, управляющего СИМ. В Сингапуре - один из наиболее строгих режимов: электросамокаты разрешены только на велосипедных дорожках, запрещены на тротуарах и дорогах, а сами устройства подлежат обязательной регистрации и техническому контролю.

На практике спор идет не столько между "запретить" и "разрешить", сколько между двумя моделями регулирования, уверены эксперты. Первая исходит из абсолютного приоритета пешехода и стремится максимально вытеснить СИМ с тротуаров и ограничить их использование (в т.ч. через системы штрафов). Вторая признает за электросамокатами статус полноценного элемента городской мобильности, но требует ясных правил, ответственности, контроля и специальной инфраструктуры. Вопрос в том, за счет каких средств и в какие сроки эта инфраструктура будет создаваться.

Как в Беларуси

Многие ожидают, что стартовавший в Беларуси самокатный сезон укрепит наметившиеся в 2025-м положительные тенденции безопасности на рынке средств персональной мобильности. С 1 сентября прошлого года в стране вступили в силу обновленные Правила дорожного движения, и в Госавтоинспекции к концу осени констатировали: количество ДТП с участием самокатчиков и их собратьев по передвижению уменьшилось в разы.

Во-первых, появились четкие формулировки. Средством персональной мобильности признано транспортное средство с одним или несколькими колесами либо роликами, оснащенное электродвигателем и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 25 км/ч, предназначенное для передвижения одного человека. Лиц, использующих данную технику, приравняли к велосипедистам. Все, что мощнее и быстрее, - уже механическое транспортное средство со всеми вытекающими последствиями.

Во-вторых, на СПМ теперь можно двигаться в жилых зонах и по тротуарам со скоростью не более 10 км/ч, по велодорожкам и проезжей части - до 25 км/ч, за городом - также до 25 км/ч. При пересечении проезжей части водители СПМ и велосипедисты обязаны спешиться, исключение - при пересечении проезжей части по велосипедному переезду с велосветофором или специальной табличкой, но при этом двигаться следует со скоростью идущего шагом пешехода и убедившись в безопасности. В-третьих, электросамокатами запрещено пользоваться детям до 14 лет без сопровождения взрослых. В-четвертых, нельзя ездить по тротуарам на устройствах массой более 35 кг, а еще в темное время суток нужно включать белый фонарь спереди, красный сзади и надевать одежду повышенной видимости.

В этом году в Минске, где самокатов и других СПМ на душу населения больше всего, пошли еще дальше. Здесь анонсировали специальную программу по безопасному использованию этих средств передвижения. Причина - многочисленные обращения от минчан по этой теме.

По словам первого заместителя председателя Мингорисполкома Александра Коменданта, граждане в основном жалуются на некультурное вождение. В связи с этим в мэрии собрали совещание с участием операторов кикшеринга. Заинтересованные стороны, в частности, пришли к соглашению: в ближайшее время будут ограничены въезды электросамокатов в определенные зоны и на определенные улицы. Аналогичная работа была начата несколькими годами ранее - видимо, настало время масштабировать опыт. Кроме того, в Мингорисполкоме предложили закрепить норму, согласно которой нарушители правил пользования электросамокатами и те, кто игнорируют ПДД, будут заблокированы в приложении кикшеринговой компании до конца сезона.

- В составе новых зон, где запретят передвигаться на средствах персональной мобильности, - учреждения здравоохранения стационарного типа, где есть внутренняя территория и много пациентов, - прокомментировал предстоящие новации заместитель начальника Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович. - Будут введены ограничения и на некоторых отдельных участках улично-дорожной сети, где ширина тротуаров и количество пешеходов не позволяют передвигаться на СПМ, а также завершать и начинать поездки с этих тротуаров. Это самый центр города. Появится запрет на парковку электросамокатов ближе 50 метров ко всем входам в станции метро.

Еще одно нововведение сезона-2026 - запрет на стоянку прокатных средств персональной мобильности на участках проспекта Независимости и проспекта Победителей. Это главные и очень загруженные транспортные артерии белорусской столицы. Дело в том, что многие пользователи паркуют самокаты где попало. А это создает неудобства пешеходам и коммунальным службам. Предложена альтернатива - оставлять СПМ на пересекаемых улицах вдоль этих проспектов. Шаговая доступность сервиса в данном случае сохраняется.

Что касается блокировки нарушителей, то санкции коснутся наиболее безбашенных пользователей: совершающих тандемные поездки (в основном этим грешат несовершеннолетние), мчащихся на запрещающий сигнал светофора, создающих аварийные ситуации, передвигающихся по проезжей части и не спешивающихся на пешеходных переходах.

Скоростные параметры движения на средствах персональной мобильности в Минске остались на уровне прошлого года. В пределах первого транспортного кольца - 15 км/ч, второго транспортного кольца - 17 км/ч, на остальной территории города - 20 км/ч, при этом максимально допустимая скорость возможна на велодорожках - 25 км/ч.

В Мингорисполкоме подчеркивают: подобные ограничения - это вынужденная мера. Потому что около 14 тысяч прокатных самокатов и тысяча электровелосипедов, которые сейчас де-юре есть в Минске, - серьезная нагрузка на почти двухмиллионный компактный город. Лучше принять превентивные меры, чем получить через год-другой куда большие проблемы.

Подготовил Александр Нестеров, nesterov@sb.by