Верховный суд защитил клиентов автосалонов от навязывания услуг

Нередкая сцена в автосалоне: клиент хочет купить машину и сразу расплатиться, а продавцы убеждают его, что в кредит выйдет дешевле. И многие на это ведутся. Но не многие знают, что навязывание дополнительных услуг, а кредит - именно такая услуга, незаконно. Что автовладельцам, которые попали в такую ситуацию, а затем отказались от кредита, погасив его раньше времени, автосалоны выставляют судебные требования о возврате предоставленной скидки за те самые навязанные услуги. Верховный суд поставил в этом вопросе точку.

Как пояснила "РГ" ректор Российского государственного университета правосудия им. В.М. Лебедева Ольга Тисен, повсеместно автосалоны навязывают покупателям автомобилей дополнительные услуги под видом, в том числе, скидки, которая, как правило, предоставляется только при покупке автомобиля в кредит и его страховании у партнеров, при заключении опционных и других договоров. При этом чаще всего цена услуг по таким навязанным договорам сильно завышена. В результате покупатель не только не получает скидку, а нередко существенно переплачивает за автомобиль. А если, поняв, что его ввели в заблуждение, досрочно погашает кредит (чаще всего путем перекредитования) и начинает требовать возврата суммы переплаты по опционным и иным договорам, то автосалоны обращаются в суды с исками о возврате "скидок" и других "плюшек".

Ранее суды чаще всего вставали на сторону автосалонов и дилеров. Однако в январе практика кардинально изменилась: Верховный суд встал на защиту клиентов автосалонов. Как рассказала Ольга Тисен, в прошлом году житель Ульяновской области приобрел в автосалоне автомобиль в кредит. Продавец навязал ему под видом скидки заключение опционного договора. Спустя время покупатель потребовал расторгнуть договор и получил отказ. Дошел до Верховного суда, а тот встал на сторону покупателя. И указал, что если включение в договор условий, ущемляющих права потребителя повлекло причинение убытков, то они подлежат возмещению.

Кстати, и ранее ВС неоднократно вставал на защиту прав покупателей автомобилей, которым автосалоны фактически навязали заключение дополнительных соглашений.

Так, в январе 2026 года он отменил решения нижестоящих судов, по которым с гражданина была взыскана сумма скидки, предоставленной автосалоном в обмен на дополнительные услуги. Житель Иркутской области решил купить автомобиль. Автосалон предложил скидку, обязательными условиями предоставления которой были: покупка авто в кредит, оформление договора страхования и абонентского договора у компаний - партнеров продавца. В случае несогласия покупателя выполнить все три условия, автосалон отказывал в скидке. Сначала иркутянин согласился на эти условия. Однако спустя время понял, что ему просто навязали дополнительные услуги. Он погасил кредит и отказался от опций. А автосалон обратился в суд с иском о возврате суммы скидки и процентов. И суды первой, апелляционной и кассационной инстанций удовлетворили такие требования и взыскали с покупателя сумму скидки, обосновав свое решение условиями дополнительного соглашения.

А Верховный суд отменил эти судебные решения и указал на недопустимость навязывания потребителю дополнительных услуг путем манипулирования ценой и введения покупателя тем самым в заблуждение относительно реальной стоимости автомобиля.

В феврале этого года ВС отменил решения нижестоящих инстанций по делу, в котором москвичу при покупке автомобиля был навязан договор страхования жизни. Страховка являлась обязательным условиям предоставления скидки на автомобиль. Покупатель потребовал вернуть переплату, как только погасил кредит, однако смог добиться справедливости только после обращения в Верховный суд.

Верховный суд указал, что предоставление автосалоном скидки на автомобиль не может быть поставлено в зависимость от заключения или незаключения покупателем дополнительных договоров и выполнения каких-либо навязанных условий.

После высказывания ВС РФ позиции относительно недопустимости навязывания покупателям дополнительных услуг под видом скидок нижестоящие суды начали формировать аналогичную судебную практику.

Укрепление единства судебной практики это одно из ключевых направлений, заданных председателем Верховного суда РФ Игоря Краснова. "Правосудие должно быть основано на законе и практике Верховного суда Российской Федерации", подчеркнул не так давно Игорь Краснов, выступая на всероссийском совещании судей. Иными словами, у нас не должно быть рязанских или иркутских трактовок закона, суды по всей стране должны руководствоваться едиными подходами и ориентироваться на правовые позиции Верховного суда РФ. Причем правовые позиции должны быть направлены на защиту прав добросовестных участников гражданского оборота. Теперь в том, что система работает именно так, может убедиться любой покупатель автомобиля.