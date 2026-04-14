Omoda C5 после покупки: реальный опыт владельца без глянца

Омоду С5 сейчас не обсуждает только ленивый. Яркий футуристичный дизайн, куча экранов, агрессивный маркетинг у блогеров — все это сделало модель хитом. Но когда вау-эффект проходит, владельцы остаются один на один с реальностью. И, честно говоря, для многих она оказалась далека от глянцевых картинок, пишет Андрей Якунин.

Раньше к «китайцам» относились с подозрением, но после ухода привычных брендов выбора особо не осталось. В итоге люди покупают машины без какой-либо статистики надежности, становясь бесплатными тестерами за свои же деньги.

Герой этой истории пересел на Omoda в конце 2023-го с проверенной Hyundai Creta. Поначалу все было супер: оснащение после «корейца» казалось космосом. Но «звоночки» начались прямо за воротами автосалона — машину ощутимо тянуло влево. Исправить сход-развал удалось только у другого дилера, что сразу намекнуло на «качество» предпродажной подготовки.

Дальше — больше. Выяснилось, что на выдаче забыли элементарно подключить разъем ЭРА-ГЛОНАСС. В первую же зиму сдался обогрев лобового стекла (нити работали через одну), пришлось менять по гарантии. Потом в салоне поселились «сверчки», застучала рулевая колонка, а в итоге под замену пошел и сам рулевой механизм.

На 8,5 тысячах пробега начались «танцы» с коробкой — она стала дергаться в пробках. Оказалось, на заводе банально недолили масло. После того как уровень выровняли и провели адаптацию, пинки ушли. Кстати, для машин концерна Chery и их суббрендов это, увы, классическая история.

Электроника тоже живет своей жизнью. Аккумулятор разрядился подозрительно быстро, на панели периодически всплывают ошибки, а система предотвращения столкновений иногда пугается тени и бьет по тормозам без причины — в плотном городском потоке это реально опасно.

Итог печальный: несмотря на крутой вид и кучу опций, владелец в покупке разочаровался и задумался о продаже. Но тут его ждал новый сюрприз — дилеры на вторичке оценивают машину настолько низко, что продать ее сейчас можно только с огромным убытком.

Главный урок: эффектный дизайн и планшеты в салоне не гарантируют, что машина будет просто ездить и не делать мозг. Перед покупкой стоит трижды подумать, готовы ли вы к лотерее со сборкой и резкой потере в цене при перепродаже.

Сегодня одни машины дешевеют из-за капризных агрегатов, другие — из-за ухода бренда или смерти марки. Рынок импорта рухнул из-за утильсбора, который теперь считают по мощности, и каждый январь ставки будут расти на 10–20%, писал «ГлагоL».