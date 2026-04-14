Что делать, если в автосервисе разбили авто и идут в отказ

Если автомобиль повредили в сервисе, водителю нужно грамотно зафиксировать все дефекты. Об этом в беседе с журналом Motor сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Необходимо, в акте приема-передачи транспортного средства указать, что при оказании услуг был поврежден автомобиль. Если сервис не дает никаких документов (в том числе этот акт), обязательно следует снять повреждения на видео», — отметил юрист.

Воропаев рекомендует снимать видео так, чтобы было видно, что машина находится в автосервисе. Также обязательно зафиксировать адрес и название техцентра. Затем следует вызвать полицию, чтобы сотрудники зафиксировали все обстоятельства случившегося.

По факту инцидента необходимо провести оценку ущерба и направить в адрес автосервиса письменную претензию с требованием добровольного возмещения убытков. В случае отказа следует обращаться в судебные органы. С высокой долей вероятности суд взыщет не только сумму причиненного ущерба, но и штраф за неудовлетворение законных требований потребителя.

