Как показал себя кроссовер Evolute i-Spaсe с полным приводом

Кроссовер Evolute i-Space получил полный привод. Как после этого изменился автомобиль - в материале "РГ".

Внешне - все то же самое. Без наносящих ущерб чувству прекрасного вызывающих и вульгарных плоскостей и граней. Строгая передняя часть, приятный профиль и светодиодная оптика по кругу. А вот с технической точки зрения изменения порадовали.

В передней части автомобиля сохранилась связка 1.5 литрового турбомотора мощностью 90 л.с, работающего в режиме генератора, и электромотора передней оси мощностью 218 лс с крутящим моментом 280 Нм. При этом появился электромотор на задней оси, который выдает 149 л.с. при 190 Нм крутящего момента. До 100 км/ч за автомобиль разгоняется за 7,1 секунды, а вот налогооблагаемая мощность составляет всего 159 л.с.

Для того, чтобы разместить мотор на задней оси, потребовался подрамник и изменение формы пола. Впрочем, модульная платформа такие вольности позволяет. В результате автомобиль, в отличие от своего переднеприводного собрата, лишился третьего ряда сидений. И, на мой взгляд, это вряд ли можно считать потерей. Ведь с точки зрения удобства и функциональности третий ряд не является самой необходимой и востребованной опцией. По крайней мере на российском рынке. И забираться туда не очень удобно, и находиться неприятно, да и багажник в такой конфигурации превращается в фикцию.

Общий запас хода i-Space - до 1000 км по циклу WLTC. А расход топлива составляет всего 5,6 литра на 100 км. Правда его величина сильно зависит от манеры вождения. Кроссовер поддерживает как медленную, так и быструю зарядку через разъем CCS2, а медленную через разъем Type2. Время быстрой зарядки тяговой батареи от 30% до 80% составляет всего 20 минут. И это неплохо. Впрочем, особая прелесть последовательных гибридов заключается в том, что они не зависят от наличия зарядной инфраструктуры. С ролью зарядки вполне неплохо справляется двигатель внутреннего сгорания.

Автомобиль производит довольно хорошее впечатление на асфальте. Приятный, информативный руль. Четкая реакция на поворот и довольно правильная работа подвески. Правда, шумоизоляция колесных арок арок могла бы быть и получше. Зато остальные части кузова вклад в звуковой портрет автомобиля практически не вносят.

Очень порадовала реакция машины при нажатии на педаль газа. Во-первых, практически отсутствует пауза, во-вторых, я получаю абсолютно линейное и динамичное ускорение. И это приятная особенность электрического привода. Ведь у электромотора, в отличие от ДВС, отсутствуют переходные режимы и необходимость в снижении экологического вреда при активном ускорении. Во всех режимах движения автомобиль сохраняет полный привод. В то же время его настройки зависят от выбранной программы. Зато при любом распределении крутящего момента между передней и задней осями в машине ничего не греется и не отстегивается, как у большинства современных полноприводных трансмиссий с ДВС.

Но есть нюанс.

Как только заряд аккумулятора упадет ниже 15%, машина переходит в переднеприводный режим. Причем с уменьшенной мощностью электромотора. И это связано с балансом потребления и расхода электроэнергии. Так что если перейти в более активный режим движения, то стоит помнить о том, что батарея емкостью 25 кВт·ч не сможет бесконечно долго удовлетворять ваши гоночные амбиции.

И как только уровень зарядки уменьшится, вместо бодрого полноприводного кроссовера вы получите чахлый переднеприводный SUV. Конечно, уровень запада батареи можно пополнять не только за счет работы ДВС в режиме генератора, но и за счет рекуперации. Однако при активной езде это все равно не спасет от разряда аккумулятора. Так что если вы планируете ехать долго на скорости свыше 100 км/ч, то я бы выбрал следующую конфигурацию силовой установки и режимов движения - приоритет бензина и высокий уровень рекуперации. В этом случае появляется возможность долго удерживать уровень заряда АКБ на приемлемом уровне.

Впрочем, если выбрать движение только на электротяге, то i-Space может проехать около 120 километров. Режим приоритета электричества напоминает попытку дышать через раз, при этом ДВС активируется только в случае активного расхода заряда АКБ.

Режим "авто" самостоятельно меняет вариант использования АКБ исходя из текущего стиля вождения. Ну а приоритет по бензину отличается тем, что основной задачей машины становится не столько перемещение в пространстве, сколько поддержание заряда батареи. И мне больше всего понравился именно он.

Вне дорог автомобиль внезапно порадовал подвеской. Она работает довольно профессионально. Даже на серьезных неровностях старательно гасит удары и не пугает страшными звуками при полном срабатывании на сжатие или отбой. Конечно, i-Space имеет довольно явные переднеприводные характеристики управляемости, но с возможностью активного ускорения на выход из поворота благодаря тяге на задней оси.

При желании можно и поскользить, но вряд ли этот семейный кроссовер создавался для дрифта. Зато сильно порадовала способность автомобиля без проблем забираться практически в любые подъемы. Все-таки электрический крутящий момент в 470 Нм - это серьезно. А на спуске рекуперация позволит избежать перегрева тормозов и подзарядить аккумулятор. И я считаю, что рекуперация - это одно из самых больших достоинств гибридных и электрических авто.

Внутри машина практически не отличается от своего моноприводного собрата: удобные сиденья, большой и читаемый экран информационно-развлекательной системы. Отдельно хочется отметить подогрев и охлаждение передних и задних сидений. Причем подогреваются не только подушки, но и спинки. Также в расширенный зимний пакет входят обогрев форсунок стеклоомывателя и обогрев рулевого колеса по всей зоне хвата.

А панорамная крыша практически не уменьшает пространство над головой, это тоже плюс. Благодаря отсутствию третьего ряда объем багажного отделения, с учетом дополнительной ниши под фальшполом, составляет 934 литра, а при разложенных спинках заднего ряда может быть увеличен до 2125 литров.

Производство модели осуществляется в России, на заводе в Липецкой области, что делает возможным приобретение гибридного кроссовера с государственной поддержкой, которая составляет 35% от стоимости, но не более 925 000 рублей. Стоимость полноприводной версии начинается от 2 865 000 рублей (с учетом государственной поддержки).