Дилер рассказал, что будет с ценами на автомобили в России этим летом
Директор по маркетингу автомобильной группы "Авилон" Юрий Блинов в разговоре с Motor.ru рассказал о том, что будет с ценами на машины летом это года.
Эксперт предполагает, что в июне-августе стоимость массовых моделей вырастет на 3-5%.
В то же время Блинов подчеркнул, что резкого повышения цен не предвидится. Реальная стоимость сделки возрастет примерно на 2-4% благодаря сохранению части дилерских акций, возможным новым программам лояльности и ожидаемому дальнейшему снижению ключевой ставки.
При этом он настоятельно рекомендовал тем, кто планирует покупку, поторопиться, пока еще можно найти интересное предложение на рынке.
