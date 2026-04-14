Что будет с ценами на автомобили в России этим летом

Директор по маркетингу автомобильной группы "Авилон" Юрий Блинов в разговоре с Motor.ru рассказал о том, что будет с ценами на машины летом это года.

© Российская Газета

Эксперт предполагает, что в июне-августе стоимость массовых моделей вырастет на 3-5%.

В то же время Блинов подчеркнул, что резкого повышения цен не предвидится. Реальная стоимость сделки возрастет примерно на 2-4% благодаря сохранению части дилерских акций, возможным новым программам лояльности и ожидаемому дальнейшему снижению ключевой ставки.

При этом он настоятельно рекомендовал тем, кто планирует покупку, поторопиться, пока еще можно найти интересное предложение на рынке.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что авторынок России вновь вошел в топ-6 в Европе.