Эксперт назвал самое уязвимое место китайских автомобилей

Список весенних работ, связанных с автомобилем, обычно ограничивается заменой резины по сезону, установкой новых щеток стеклоочистителя и тщательной мойкой кузова от зимних реагентов. Однако владельцам машин китайских марок эксперт автомобильного маркетплейса Fresh Владимир Андреев в разговоре с "Российской газетой" советует озаботиться установкой защитной сетки под решетку радиатора. Лето - время путешествий, а случайный камень, повредивший радиатор, способен обездвижить машину.

© Российская Газета

Тенденция устанавливать дополнительные защитные сетки под решетку радиатора обозначилась лет 15 назад. Радиаторы охлаждения современных машин изготовлены из алюминиевых сплавов, они существенно легче прежних медных конструкций, но хуже держат удар.

"Во всем мире улучшается состояние дорог, автомобили становятся более нежными, это факт. Зачем ставить тяжелую неубиваемую подвеску, которая делает машину менее комфортной и точной в управлении, если автомобиль всю жизнь будет кататься по гладкому асфальту? Но что хорошо для Европы или Китая, откуда машины с пробегом в 30-50 тыс. км приезжают как новые, не всегда отвечает российским условиям", - отмечает в разговоре с "РГ" руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Владимир Андреев.

Проблема смены материалов радиаторов с меди на алюминий усугубляется тем, что большинство современных китайских автомобилей отличаются огромными агрессивными решетками радиатора с крупными ячейками.

"Вероятно, это сделано для сходства с автомобилями премиального сегмента, в которых большая решетка свидетельствует об очень мощном моторе, который требует много воздуха для охлаждения. Но чем больше площадь решетки и крупнее ячейки, тем выше теоретические - да и практические шансы - поймать камень или гайку", - продолжает эксперт.

По словам Андреева, выше всего вероятность получить повреждение возникает летом на скоростной трассе, где любой камушек обретает силу пули. К тому же летом выше тепловая нагрузка на двигатель, любое отклонение от нормы быстрее скажется. В городе, впрочем, тоже никто не застрахован от повреждений: во всех крупных городах есть шоссе с высокой скоростью потока, на которых может оказаться щебень, оставшийся после дорожных работ или выпавший из кузова самосвала.

Современные радиаторы, как правило, не ремонтируют, а меняют на новые. Цена самого радиатора - многое зависит от марки, модели и производителя - начинается примерно от 7-10 тысяч рублей, замена - от 5 тысяч рублей.

"На цену ремонта влияет многое: оригинальная деталь или от третьего производителя, и как сложно ее заменить. Одно дело, когда радиатор получается достать из-под капота. Другое - когда приходится разбирать половину "морды" автомобиля, включая бампер и фары. Не лучше ли сразу поставить перед пакетом радиаторов защитную сетку?" - задает вопрос специалист.

Подходящая сетка сделана из металла, имеет размер ячеек около 5-8 мм, хорошо окрашена или имеет оцинкованное покрытие. Еще лучше - вариант из нержавеющей стали, но он неоправданно дорог.