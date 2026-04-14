Какие автомобили предпочитают IT-специалисты?

IT-cпециальность накладывает отпечаток на выбор машины. Современные технологии стали самым важным фактором при выборе авто для 27% опрошенных - даже надежность и безопасность оказались чуть ниже, с результатом 26%. Но полностью довольны интерфейсом своей машины только 19% респондентов. Какие авто выбирают IT-специалисты и какие требования к технике предъявляют, выяснили в совместном исследовании Росгосстрах и ГК Автодом.

IT-аудитория действительно активно пользуется современными автомобильными функциями. 83% регулярно используют камеры и парковочные ассистенты, 82% - ассистенты вождения, включая автоторможение, удержание полосы и адаптивный круиз-контроль. Среди функций, которые нравятся больше всего, лидируют OTA-обновления (то есть, беспроводные) - их выбрал 81% участников опроса. Еще 70% отметили полуавтономное вождение, 65% - камеры кругового обзора, 62% - AR-навигацию, 54% - цифровой ключ.

Но чем выше интерес у айтишников к цифровым возможностям машины, тем больше и требования к тому, как все это реализовано. 55% респондентов пожаловались на сбои в системе своего автомобиля, 51% сталкивался с неудобной логикой меню, 49% - с плохо работающим голосовым управлением. Еще 46% отметили, что часть функций недоступна или работает нестабильно из-за ограничений интернета. Некорректный перевод и странные формулировки в меню замечали 28% опрошенных, а 42% сказали, что им не хватает физических кнопок для важных функций.

Отдельно участники исследования выразили пожелания разработчикам программного обеспечения и интерфейсов для автомобилей. Среди них - стабильные обновления без потери данных, возможность отката после неудачных обновлений, более точное голосовое управление, быстрая работа мультимедиа без лагов, понятная логика меню и наличие физических кнопок для критически важных функций.

Даже при высоком интересе к новым технологиям выбор автомобиля у такой аудитории остается более практичным. Среди айтишников чаще всего встречаются владельцы Toyota - 26%, Geely - 20%, Kia - 15% и Ford - 10%. При этом исследование показало и большую популярность электромобилей. 23% респондентов сообщили, что им нравятся электроавто и они планируют пересесть на них в ближайшее время. Еще 42% выбрали бы электромобиль, но пока не готовы из-за недостаточно развитой инфраструктуры. Собственный электромобиль есть только у 1% участников опроса.