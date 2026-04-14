Охладите пыл: чем грозит игнорирование своевременной замены антифриза

Антифриз играет важную роль в поддержании оптимальной температуры мотора. Со временем его присадки теряют эффективность. Однако многие автовладельцы игнорируют необходимость обновления, что может привести к весьма плачевным последствиям.

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал "Известиям", что одним из первых признаков необходимости замены антифриза является изменение его цвета и прозрачности. Если жидкость стала мутной, ржавой или коричневой, это сигнал о начале процесса окисления. Наличие осадка, хлопьев или маслянистой эмульсии также указывает на старение жидкости. Снижение плотности может привести к ухудшению теплопроводности и нарушению терморегуляции автомобиля.

Серьезные проблемы, требующие профессиональной диагностики, могут проявиться в виде масла или запаха выхлопа в антифризе, а также его ржавого цвета. Простая замена охлаждающей жидкости в таких случаях не поможет, так как причина может быть в прокладке ГБЦ, теплообменнике или других узлах.

Важно помнить, что со временем в составе антифриза меняется содержание присадок. Компоненты, предотвращающие вспенивание, истощаются, что приводит к снижению щелочного числа и повышению кислотности. Это может вызвать агрессивное воздействие на уплотнители, патрубки и прокладки. Даже визуально нормальный хладагент может иметь истощенный присадочный состав. Для проверки уровня pH можно использовать специальные тест-полоски.

Эксперт предупредил, что застарелая охлаждающая жидкость может привести к перегреву двигателя. Отложения на стенках радиатора работают как теплоизолятор, препятствуя отводу тепла. Это увеличивает нагрузку на цилиндро-поршневую группу. Потеря антифризом смазывающих свойств может повредить помпу и стать в последствие причиной обрыва ГРМ или его проскальзывания.

Проблемы с охлаждающей жидкостью также влияют на комфорт в салоне. Продукты разложения антифриза забивают соты радиатора отопителя, снижая эффективность обогрева. Твердый осадок работает как абразив на термостате, что может привести к заклиниванию клапанов. Это заставляет двигатель работать либо в режиме недогрева, либо на критических температурах.

Родионов настоятельно советует при замене хладагента не только слить старый состав, но и промыть систему дистиллированной водой или специальными очистителями. Это поможет удалить шлам и накипь. Не рекомендуется смешивать разные виды антифризов, так как это может привести к выпадению осадка. Соблюдение технологии замены гарантирует эффективную работу мотора и защиту от дорогостоящего ремонта.

