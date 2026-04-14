Названы десять самых живучих мотоциклов Honda

TopSpeed назвал 10 мотоциклов Honda, которые не ломаются даже после 160 тыс. километров. В список вошли как культовые классические модели, так и современные туристические мотоциклы.

Список открывает Honda CB750 1970 года — мотоцикл, который часто называют самым значимым в истории. При базовом обслуживании он легко проходит 160 тыс. километров. Далее следует Gold Wing GL1000 1975 года с оппозитным четырехцилиндровым двигателем объемом 1000 куб. см, зарекомендовавший себя как идеальный байк для туризма. Gold Wing GL1200 1985 года стал первым в линейке бренда, кто получил полноценный обтекатель прямо с завода, сообщает Topspeed.

Модель CBR1100XX 1998 года, известная как «Blackbird» (Черный дрозд), бывший рекордсмен мира по скорости, названа «практически вечной» и теперь часто используется как бюджетный спортивный туристический мотоцикл. Gold Wing GL1800 2001 года с ранней версией проверенного оппозитного шестицилиндрового двигателя предлагает комфортное сиденье, хорошую ветрозащиту и плавную езду.

VFR800 Interceptor 2008 года с V-образным четырехцилиндровым двигателем эволюционировал из спортбайка в одну из лучших и самых долговечных туристических машин. VFR1200F 2012 года, не снискавший большой славы, стал невероятно выгодным приобретением для тех, кто ищет очень быстрый и надежный мотоцикл мощностью 170 л.с.

Valkyrie 2014 года — это, по сути, Gold Wing, лишенный обвеса, но значительно более легкий и с тем же надежным V6. Современный Africa Twin 2017 года получил двигатель Unicam 1100 с хорошим крутящим моментом, а первое поколение отличается меньшим количеством электроники, что повышает надежность байка.

Замыкает список CB500X 2018 года — редкий пример малолитражного двигателя (47 л. с), рассчитанного на пробег более 160 тыс. километров. Авторы издания отмечают, что владение Honda часто приравнивается к покупке душевного спокойствия.