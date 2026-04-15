Автоэксперт перечислил семь недостатков кей-кара Daihatsu Wake

Автоэксперт Виноградов перечислил 7 недостатков кей-кара Daihatsu Wake. Несмотря на низкую стоимость (около миллиона рублей), вместительный салон и оригинальные решения, вроде складывающегося в столик кресла, у модели есть серьезные ограничения.

Прежде всего, Wake — сугубо городской автомобиль, который не любит больших скоростей: из-за узкого кузова, парусности и небольшой массы его легко сдувает с трассы, сообщил эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

Дорожный просвет у модели небольшой, колеса маленькие, и, как отмечает специалист, при движении по снегу Wake «садится» уже в неглубоком пухляке.

Двигатель — трехцилиндровый турбомотор объемом 660 куб. см мощностью 64 л.с. — надежен, но имеет свойство залегания поршневых колец, если эксплуатировать автомобиль в «пенсионерском» режиме, без активных нагрузок.

Вариатор (модель C0B-B2) ходит долго только при условии регулярной замены жидкости раз в 60 тысяч километров и при отсутствии постоянных пробуксовок.

Расход топлива для такого малолитражного мотора разочаровывает: в среднем Wake потребляет чуть более 8 литров 95-го бензина.

Также к недостаткам можно отнести то, что в салоне предусмотрено только четыре места, а задний ряд рассчитан строго на двоих пассажиров.

Таким образом, Daihatsu Wake представляет собой очень специфичный автомобиль, который подходит только для теплых, хорошо очищенных городов и не терпит агрессивной или, наоборот, слишком спокойной езды, отметил Виноградов.