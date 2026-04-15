ИИ научат отслеживать состояние водителей по мимике и движениям глаз

В России могут появиться системы на основе искусственного интеллекта, которые будут отслеживать и прогнозировать состояние водителей: по движениям глаз, темпу речи, мимике и даже сердечному ритму и электрофизиологической активности мозга. ГОСТ на такие системы вступит в силу 15 июня 2026 года. «Парламентская газета» детально ознакомилась с документом.

© Парламентская газета

Физиологические показатели и поведенческие реакции

Как указано в документе, ГОСТ призван подвести базу под использование искусственного интеллекта на транспорте: унифицировать терминологию, определить общую классификацию задач для разработчиков, установить требования к исходным данным и обучению ИИ-моделей, методам их контроля и тестирования, оценке надежности и своевременности работы алгоритмов и так далее.

Основная задача систем мониторинга с ИИ-компонентами — отслеживать состояние водителя и прогнозировать его динамику с учетом параметров, влияющих на безопасность дорожного движения и эффективность эксплуатации авто. По задумке, такие системы должны предсказывать краткосрочные изменения состояния водителя (утомление, стресс, засыпание), изменение связанных с этим эксплуатационных показателей автомобиля (точность управления, плавность хода, расход топлива и так далее), а также вероятность критических состояний, которые требуют прямого вмешательства системы (например, если водитель уснул за рулем).

Для этого предполагается использовать разнообразные системы метрик и прежде всего физиологические показатели. Так, например, к ним относится оценка состояния глаз и век: частота моргания, направление взгляда, замедленное сужение и расширение зрачков, процент времени, когда глаза закрыты более чем на 80 процентов. Помимо этого, ИИ-системы обязаны будут отслеживать мимику и движения головы, чтобы выявить первые признаки усталости, засыпания или стресса, например гримасы или, наоборот, расслабленность мимических мышц. Допускается в дополнение к этому использовать датчики для снятия сердечного ритма и электрической активности мозга.

Помимо физиологических состояний, ИИ будут учить на поведенческих и когнитивных показателях: в прогноз поведения водителя войдут резкость движений руля, точность удержания полосы, реакция на педали, а также темп речи, звуки зевков и вздохов. На все это будет накладываться общий контекст: время суток (понятно, например, что если на дворе ночь, водитель может начать засыпать), длительность поездки, дорожные условия — монотонную трассу преодолевает автомобилист или движется в плотном потоке машин по городу — и так далее.

От умных камер до датчиков руля

В ГОСТе также прописаны конкретные составляющие средств прогнозирования. Так, помимо уже упоминавшихся датчиков, к ним будут относиться системы на основе компьютерного зрения, которые будут анализировать видео с водительского места, внутренние датчики автомобиля (рулевого управления, педалей и так далее) и мультимодальные комплексы, объединяющие сразу несколько систем, например «умные» камеры и датчики сердечного ритма или датчики руля с датчиками ЭЭГ.

Также документ устанавливает особые требования к самим системам прогнозирования. В частности, они должны проходить специальный аудит: как исходный код ИИ-модели, так и наборы обучающих и тестовых данных. По итогам аудита будет выноситься вердикт — насколько та или иная модель обеспечивает точность и полноту прогноза, насколько она этична и безопасна. В обозримом будущем для аттестации и сертификации моделей подготовят необходимую нормативно-правовую базу.

Как отметил в разговоре с «Парламентской газетой» эксперт рабочей группы при Правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов, системы отслеживания состояния водителей — как отдельные модули, так и уже встроенные в новые авто — появятся в любом случае, вне зависимости от того, будет на них ГОСТ или нет.