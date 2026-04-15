ИИ научат отслеживать состояние водителей по мимике и движениям глаз
В России могут появиться системы на основе искусственного интеллекта, которые будут отслеживать и прогнозировать состояние водителей: по движениям глаз, темпу речи, мимике и даже сердечному ритму и электрофизиологической активности мозга. ГОСТ на такие системы вступит в силу 15 июня 2026 года. «Парламентская газета» детально ознакомилась с документом.
Физиологические показатели и поведенческие реакции
Как указано в документе, ГОСТ призван подвести базу под использование искусственного интеллекта на транспорте: унифицировать терминологию, определить общую классификацию задач для разработчиков, установить требования к исходным данным и обучению ИИ-моделей, методам их контроля и тестирования, оценке надежности и своевременности работы алгоритмов и так далее.
Основная задача систем мониторинга с ИИ-компонентами — отслеживать состояние водителя и прогнозировать его динамику с учетом параметров, влияющих на безопасность дорожного движения и эффективность эксплуатации авто. По задумке, такие системы должны предсказывать краткосрочные изменения состояния водителя (утомление, стресс, засыпание), изменение связанных с этим эксплуатационных показателей автомобиля (точность управления, плавность хода, расход топлива и так далее), а также вероятность критических состояний, которые требуют прямого вмешательства системы (например, если водитель уснул за рулем).
Для этого предполагается использовать разнообразные системы метрик и прежде всего физиологические показатели. Так, например, к ним относится оценка состояния глаз и век: частота моргания, направление взгляда, замедленное сужение и расширение зрачков, процент времени, когда глаза закрыты более чем на 80 процентов. Помимо этого, ИИ-системы обязаны будут отслеживать мимику и движения головы, чтобы выявить первые признаки усталости, засыпания или стресса, например гримасы или, наоборот, расслабленность мимических мышц. Допускается в дополнение к этому использовать датчики для снятия сердечного ритма и электрической активности мозга.
Помимо физиологических состояний, ИИ будут учить на поведенческих и когнитивных показателях: в прогноз поведения водителя войдут резкость движений руля, точность удержания полосы, реакция на педали, а также темп речи, звуки зевков и вздохов. На все это будет накладываться общий контекст: время суток (понятно, например, что если на дворе ночь, водитель может начать засыпать), длительность поездки, дорожные условия — монотонную трассу преодолевает автомобилист или движется в плотном потоке машин по городу — и так далее.
От умных камер до датчиков руля
В ГОСТе также прописаны конкретные составляющие средств прогнозирования. Так, помимо уже упоминавшихся датчиков, к ним будут относиться системы на основе компьютерного зрения, которые будут анализировать видео с водительского места, внутренние датчики автомобиля (рулевого управления, педалей и так далее) и мультимодальные комплексы, объединяющие сразу несколько систем, например «умные» камеры и датчики сердечного ритма или датчики руля с датчиками ЭЭГ.
Также документ устанавливает особые требования к самим системам прогнозирования. В частности, они должны проходить специальный аудит: как исходный код ИИ-модели, так и наборы обучающих и тестовых данных. По итогам аудита будет выноситься вердикт — насколько та или иная модель обеспечивает точность и полноту прогноза, насколько она этична и безопасна. В обозримом будущем для аттестации и сертификации моделей подготовят необходимую нормативно-правовую базу.
Как отметил в разговоре с «Парламентской газетой» эксперт рабочей группы при Правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов, системы отслеживания состояния водителей — как отдельные модули, так и уже встроенные в новые авто — появятся в любом случае, вне зависимости от того, будет на них ГОСТ или нет.
«Если же рассуждать в целом, то такие системы больше всего пригодятся тем автомобилистам, которые проводят в поездках много времени, к примеру дальнобойщикам или водителям рейсовых автобусов, — уточнил эксперт. — Поскольку основная причина возникновения и развития утомленного состояния — монотония. То есть такая езда, которая предполагает малое количество маневров, малое количество изменений направления движения, а также несменяемую картинку. Этот процесс даже описан в программе подготовки водителей, в той ее части, которая затрагивает физиологические аспекты этой деятельности. И самое главное для борьбы с ним — поймать водителя в момент «падения» в это состояние».