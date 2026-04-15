Россиянам назвали условие штрафа за отсутствие летней резины на авто

Зимние шины с шипами запрещено использовать в летние месяцы — их необходимо сменить до июня, предупредил технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков. В беседе с «Лентой.ру» он уточнил, что за эксплуатацию таких шин летом грозит штраф до 500 рублей.

«В случае с фрикционными шинами законодательные акты не ограничивают их использование круглый год, однако в этом есть ряд минусов с практической стороны вопроса. А именно ухудшение управляемости и поведения автомобиля на дороге, повышенный износ зимних шин, увеличенный расход топлива», — добавил технический эксперт.

Эти негативные факторы, по его словам, связаны в том числе с тем, что зимние шины изготавливаются из более эластичной и мягкой резиновой смеси в сравнении с летними шинами. Это ускоряет износ протектора в теплое время года.

Кроме того, Марков предупредил, что зимние шины летом заметно увеличивают и расход топлива: они и тяжелее летних, и мягкий состав протектора с большим количеством ламелей создает повышенное сопротивление при движении. Помимо расхода топлива, значительно ухудшается сцепление и как следствие управляемость, в ряде случаев может увеличиться тормозной путь, что негативно влияет на безопасность.

«Смену зимних шин на летние следует производить при установлении среднесуточной температуры около +7 градусов в течение периода в несколько дней подряд, но необходимо обращать внимание и на отсутствие сильных перепадов температур с минусовыми значениями, а также ориентироваться на законодательные нормы и климатические особенности конкретного региона», — резюмировал специалист.

Ранее специалисты холдинга «Кордиант» назвали ошибки, которые совершают автовладельцы при смене резины. По их словам, при определении момента весенней смены шин необходимо, помимо температуры в дневное время, обращать внимание на ночные и утренние часы — могут быть перепады с заморозками. Также рекомендуется учитывать прогноз погоды в перспективе нескольких недель.